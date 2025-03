Primo ospite internazionale nelle quattordici edizioni de Il tea con l’autore, il professore francese Patrick Mégevand presenterà il prossimo 20 marzo, alle 16:30, presso la Biblioteca Civica di San Bartolomeo al mare, l’interessante carteggio ‘Pensare l’alba al fondo di una notte d’inverno. Lettere di Anna Maria Ortese a Patrick Mégevand (1978-1997)’ (Philobiblon Edizioni).

Una delle voci più importanti del Novecento letterario italiano, il cui nome è spesso accostato a quello di Elsa Morante, nel 1967 Anna Maria Ortese fu la terza donna a vincere il Premio Strega con il romanzo ‘Poveri e semplici’.

Quasi dimenticata in Patria, grazie a Patrick Mégevand è invece spesso protagonista di conferenze e studi in Francia. Anna Maria Ortese è rimasta a lungo invisibile, incompresa anche dai suoi contemporanei; nonostante il suo straordinario talento, la sua scrittura non ha mai trovato una collocazione chiara nel panorama letterario italiano, forse per la sua originalità e per la sua difficoltà a essere catalogata.

Ortese non si è mai limitata alla semplice descrizione della realtà, ma ha cercato di scavare in profondità, di cogliere l’essenza nascosta delle cose, portando alla luce il dolore e la bellezza che si celano sotto la superficie, dimostrando una straordinaria capacità di reinventarsi e sperimentare nuove forme narrative.

A 101 anni dalla sua nascita, le lettere di Anna Maria Ortese a Patrick Mégevand ci mostrano come sia possibile mantenere desta la vitale, delicata e sempre minacciata autenticità di rapporti.

L’incontro ha l’obiettivo di stimolare un interessante dibattito sulla ragione per cui Anna Maria Ortese sia ancora troppo poco conosciuta, e su quanto sia importante riscoprirla. La sua prosa intensa, le sue immagini potenti, la sua sensibilità verso gli ultimi fanno di lei una scrittrice che merita di essere letta, studiata e valorizzata.

Il prossimo appuntamento sarà il 27 marzo, sempre alle 16:30, con Bruno Morchio e il suo intrigante noir “La badante e il professore” (Mondadori).

