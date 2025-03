Il viaggio di Aromatica tra tradizione, innovazione e territorio continua questo fine settimana con due eventi di grande rilevanza per il settore agroalimentare e botanico: il Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo e The Farmer Fair – MAG di Savigliano.Aromatica al Salone dell’Agroalimentare Ligure

Aromatica Off partecipa al Salone dell’Agroalimentare Ligure, che si terrà a Finalborgo SV dal 14 al 16 marzo. Questo evento rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche regionali, offrendo una vetrina prestigiosa per produttori e aziende del settore.

Giunto alla sua ventunesima edizione, il Salone dell’Agroalimentare Ligure si svolge nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale di Santa Caterina e nelle storiche piazze di Finalborgo. L’obiettivo della rassegna è promuovere i prodotti tipici del territorio, mettendo in luce l’unicità e la qualità delle produzioni locali e delle regioni limitrofe.

Finalborgo, con la sua atmosfera storica e il prestigioso evento enogastronomico, diventa così il palcoscenico perfetto per celebrare la sinergia tra territori, sapori e innovazione.

Aromatica a The Farmer Fair – MAG di Savigliano

Questo fine settimana, Aromatica Off rafforza anche il suo legame con il Piemonte grazie alla sua presenza a The Farmer Fair – MAG di Savigliano CN, in programma dal 13 al 16 marzo.

L’innovazione agricola incontra le erbe aromatiche in una delle più importanti fiere del settore agricolo del nord-ovest, dedicata alle tecnologie per l’agricoltura e il giardinaggio. Con oltre quarant’anni di storia, l’evento è un punto di riferimento per costruttori italiani e internazionali di macchine e attrezzature agricole.

La partecipazione di Aromatica a MAG sottolinea il legame tra agricoltura moderna e tradizioni locali. La fiera promuove il dialogo tra produttori, buyer e giornalisti specializzati, offrendo un contesto ideale per valorizzare il ruolo del Piemonte nel settore agroalimentare.

Grazie a questi eventi, Aromatica continua a intrecciare tradizione e futuro, rafforzando il legame tra territori, innovazione e cultura del buon cibo.