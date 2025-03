Storie del passato locale rispolverando anche i vecchi negozi del paese, addirittura le sarte che nel paese hanno lavorato, ma anche presentazione di libri e di viaggi, questo e anche di più è l’attività svolta dalla associazione culturale di promozione sociale “La Frascheta” di Pozzolo. Presidente della associazione dal 2019 è Annalisa Micone.”Cerchiamo come finalità di favorire la formazione e l’informazione della comunità di Pozzolo-dice Annalisa Micone-e quindi andiamo ad analizzare spesso e volentieri le problematiche sociali,sensibilizzando anche in merito a tematiche di carattere ambientale. Ma organizziamo anche eventi riguardanti la musica, il divertimento e spesso infatti durante l’estate curiamo una serata dedicata ai bambini. Quest’anno inviteremo nuovamente il burattinaio.”

“Cerchiamo-dice Annalisa Micone-quindi di spaziare su argomenti diversi anche per attrarre persone di età differenti., dai bambini ai giovani alle persone adulte e anziane. E non è certamente molto facile parlare ai giovani. Però soprattutto vogliamo realizzare eventi legati alla vita della comunità che è il nostro scopo principale. La scelta degli argomenti dipende anche dalla stagione in cui vengono collocati, per esempio d’estate cerchiamo di realizzare eventi che si svolgono all’aperto e quindi legati al teatro o alla musica come per esempio la rappresentazione lo scorso anno dell’opera lirica La Tosca.”

“Quest’anno in periodo estivo-afferma il presidente della associazione La Frascheta di Pozzolo-ci sarà un percorso musicale che tocca cantanti e cantautori come Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, Luigi Tenco. Invece nel periodo più freddo dell’anno nelle cantine del castello medioevale di Pozzolo oppure nella sala dell’ex Asilo Raggio organizziamo eventi diversi. Abbiamo cercato di organizzare soprattutto eventi riguardanti a esempio i negozi di una volta e ai negozi di Pozzolo abbiamo dedicato due serate. E questo anche per ritrovare le nostre origini.Sono state le serate dove abbiamo avuto una maggiore affluenza da parte del pubblico. Ma vi sono anche tante serate dedicate alla presentazione di libri oppure a tematiche di attualità.”

Recentemente infatti, riguardo alle tematiche di attualità, ospite della associazione “La Frascheta” di Pozzolo è stato il giornalista del quotidiano “La Stampa” Domenico Quirico in un incontro intitolato “Il tempo delle guerre”. Un incontro in cui ha parlato dei più importanti argomenti di attualità, dalla politica del nuovo presidente americano, al conflitto russo-ucraino, alla questione libica e a quella palestinese.

“Nelle nostre serate dedichiamo spazio inoltre anche a viaggi-afferma Annalisa Micone-come è stato lo scorso anno l’illustrazione della visita nello Sri Lanka da parte di quattordici pozzolesi. Pozzolesi che proprio in questo periodo ne stanno facendo uno in Vietnam al quale partecipa anche il nostro vice presidente Enzo Baldon e sul quale probabilmente organizzeremo nei prossimi mesi una serata di illustrazione.”

L’associazione culturale di promozione sociale “La Frascheta” di Pozzolo è stata fondata nel 2009 e Annalisa Micone vi ha aderito nel 2017, divenendone eletta presidente due anni più tardi nel 2019. “Il bilancio di questi miei primi sei anni di presidenza della associazione non può che essere positivo-dice Annalisa Micone-in quanto i soci continuano ad aumentare e questo non solo costituisce motivo di orgoglio ma anche è importante da un punto di vista economico in quanto La Frascheta si basa unicamente sui contributi derivanti dalla tessera di iscrizione. Dopo l’emergenza sanitaria del Coronavirus ci stiamo organizzando inoltre per realizzare a Pozzolo un evento ogni mese e questo contribuisce anche a una partecipazione maggiore alla vita stessa della associazione iscrivendosi.”

I soci della associazione “La Frascheta” sono oltre cento ed è molto importante e significativo per un paese come Pozzolo che non ha nemmeno cinquemila abitanti. “E alle serate da noi organizzate-dice Annalisa Micone-partecipano almeno sessanta o settanta persone, talvolta anche di più, e le cantine del castello medioevale di Pozzolo risultano talvolta anche piccole per poter ospitare tutti. E comunque è un bell’ambiente, quello delle cantine del castello di Pozzolo,ed è bello organizzarvi delle iniziative. D’estate, invece, organizziamo le nostre iniziative nella corte del castello, all’aperto.”

“A Pozzolo-rileva a questo punto Annalisa Micone-ci sono tante associazioni e ognuna di esse cerca di organizzare qualche cosa di diverso. L’obiettivo di tutte le associazioni del paese è però quello di riunire le persone con le loro iniziative, di creare momenti di socialità, di crescita culturale. E la collaborazione con queste associazioni presenti in paese è ottima e ci ritroviamo un paio di volte all’anno per organizzare e coordinare gli eventi da realizzare a Pozzolo . E bella è anche la collaborazione con persone non più residenti in paese ma che sentono ancora di farne parte come Luca Rolandi, giornalista e scrittore.”

“Una cosa molto importante per l’associazione La Frascheta-afferma il suo presidente-è di trasmettere il dialetto in quanto patrimonio storico e culturale della comunità che non vogliamo assolutamente perdere. Vi sono infatti le nostre radici. E infatti nel nostro sito internet è presente proprio un contenitore dialettale che cerchiamo di arricchire con termini che ormai sono quasi scomparsi.”

Fra i programmi della associazione a maggio una serata dedicata alla etnobotanica intitolata “Le erbacce nel piatto” con il fine di sfruttare le erbe spontanee nella alimentazione.

Una ricchezza del territorio del quale l’associazione cerca di far valere anche il suo patrimonio di natura storica per esempio rifacendosi al periodo napoleonico.Due anni fa infatti La Frascheta organizzò una serata intitolata “Terre belle dell’area vasta di Marengo, sulle ali della storia, da Joubert a Napoleone”. All’incontro ha partecipato Efrem Bovo delegato dell’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei e temporary manager del progetto di riqualificazione del complesso culturale di Marengo.

“Durante quella serata-afferma Annalisa Micone-abbiamo voluto sottolineare il legame che c’è fra il nostro territorio e Napoleone. Infatti il nostro territorio della Frascheta è luogo identitario della storia nazionale e anche da parte internazionale c’è sempre un crescente interesse verso le vicende che ci coinvolgono nella vicenda napoleonica. E’ stato per questo motivo che abbiamo voluto organizzare una serata dedicata a Napoleone e soprattutto collegandola al bicentenario della morte dell’imperatore francese. E quella serata, nella quale abbiamo portato anche qualche cimelio, c’è stato un notevole interesse da parte delle persone.”

“E’ nostra intenzione di riproporre una serata su quel periodo storico-dice il presidente della associazione La Frascheta-anche se non so se vi riusciremo già quest’anno. Ma probabilmente la faremo per il 2026 e siamo sempre in contatto con Efrem Bovo e il complesso culturale di Marengo.”

“Io penso che il complesso culturale di Marengo-conclude Annalisa Micone-sia da valorizzare il più possibile e questo anche come luogo del cuore del Fai. E non posso non apprezzare il fatto che suoi esponenti recentemente si sono recati nella scuola primaria di Pozzolo a illustrare la vicenda napoleonica per quanto attiene la nostra zona. “