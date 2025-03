In occasione della “Giornata Mondiale della Poesia”, sabato 22 marzo 2025 alle ore 17:00, la Sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco di Diano Marina (IM) ospiterà la presentazione del libro “Alla fine del tempo” di Loris Ferri e Alessandro Giampaoli. L’evento, organizzato dalla Civiero Art Gallery in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina, offrirà un reading poetico di Loris Ferri accompagnato da una selezione di opere pittoriche di Alessandro Giampaoli.

Le poesie di Loris Ferri e le opere di Alessandro Giampaoli si fondono in un dialogo profondo, in cui ogni immagine e ogni verso evocano paesaggi interiori e geografici, riscoprendo tracce dimenticate e legami ancestrali. La raccolta di Loris Ferri “Alla fine del tempo” esplora le tracce del tempo attraverso paesaggi di solitudini e pietre, di acque e ruderi, invitando il lettore a un’immersione sensoriale e meditativa, mentre le opere di Alessandro Giampaoli si caratterizzano per una ricerca mistico-simbolica che esplora il rapporto tra uomo e natura. La sua arte, esposta in Italia e all’estero, si distingue per una tensione poetica che si intreccia perfettamente con la ricerca letteraria di Ferri.

L’artista pesarese Alessandro Giampaoli torna al Palazzo del Parco di Diano Marina dopo la sua mostra personale “Se puoi, perdi i tuoi passi” del dicembre 2023. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Urbino e perfezionatosi all’Istituto Europeo di Design di Milano, Giampaoli ha sviluppato un linguaggio artistico che attraversa diverse discipline, dalla pittura alla fotografia, dal video all’installazione. Loris Ferri, nato a Fano nel 1978, ha fatto parte della redazione della rivista “La Gru” e ha partecipato a numerosi progetti letterari e teatrali. Tra le sue pubblicazioni si annoverano “Borderlinea” (2008), “Corrispondenze ai margini dell’Occidente” (2011), “Rom (uomo)” (2012) e “Cinema Sarajevo” (2022), nato nell’ambito del progetto europeo REFEST.

L’incontro del 22 marzo 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza artistica che unisce poesia e pittura in un unico flusso narrativo. L’evento si propone infatti di creare un ponte tra letteratura e arti visive, invitando i partecipanti a riscoprire la bellezza della lentezza, dell’osservazione e dell’ascolto. Un’occasione per riflettere sulla nostra connessione con la natura e sul valore della memoria.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Diano Marina la presentazione del libro “Alla fine del tempo”, un’opera che intreccia poesia e arti visive, offrendo al pubblico un’esperienza profonda e suggestiva” ha dichiarato Sabrina Messico, Assessore alla Cultura. “La collaborazione tra la Civiero Art Gallery e il Comune testimonia il nostro impegno nel promuovere eventi di qualità, capaci di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a questo appuntamento, che sarà un’occasione unica per immergersi nella bellezza della parola e dell’immagine”.