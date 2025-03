Oggi sono intervenuti al XXXI Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM), presso il Teatro Civico – Sala Giovani di Tortona, il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore alla Cultura Fabio Morreale e rappresentanti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

L’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM) si è costituita a Roma l’11 ottobre 1990 allo scopo di sostenere in Italia i fini istituzionali del corrispondente organismo internazionale (AIEMA), collocandosi accanto ad altre analoghe associazioni nazionali già costituite in Francia, Inghilterra, Spagna, Tunisia, Nord America.

La divulgazione dei fini istituzionali e lo sviluppo stesso dell’AISCOM si basano sull’apertura dell’Associazione al pubblico degli studiosi e di tutti coloro che, in modo diverso, svolgono attività di ricerca e conservazione nel settore del mosaico e dei pavimenti antichi, soprattutto in ambito nazionale.

È stata un’occasione importante per approfondire lo studio e la conservazione dei mosaici nel nostro territorio.