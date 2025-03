E’ accaduto circa un’ora a Tortona: un accoltellamento con 2 feriti: uno addominale trasportato in codice rosso cioé molto grave all’ospedale e l’altro ferito dorsalmente, in codice giallo. Coinvolta anche una ragazza con trauma addominale da calci e pugni, trasportata al pronto soccorso in codice giallo.

Sono intervenuti i carabinieri di Tortona

Seguiranno aggiornamenti