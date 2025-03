Il Golfo Dianese è un piccolo gioiello della Riviera di Ponente, baciato da un mare cristallino e da un clima meraviglioso e diversi sono i siti internet che lo descrivono, come potete appurare e verificare a fine articolo (dove pubblichiamo molti siti che la illustrano con i collegamenti diretti) ma finora, a quanto ci risulta, nessuno aveva mai realizzato un libro – ed in particolare un Guida Turistica – sul Golfo Dianese.

Lo ha fatto il Direttore di Oggi Cronaca, Angelo Bottiroli, che dopo aver pubblicato la Guida Turistica di Imperia, la Guida Turistica di Diano Marina (entrambi disponibili in Biblioteca a Diano Marina e sugli Stores) e ha mandato in stampa la “Guida di Imperia” con oltre 200 personaggi famosi anche viventi, adesso ha realizzato la “Guida Turistica del Golfo Dianese” che non solo è unica e non trova riscontro con altre pubblicazioni del passato, ma ha la particolarità di essere interattiva, vera e propria innovazione per quanto riguarda i libri cartacei.

La Guida, infatti contiene all’interno diversi codici QR che il lettore può inquadrare con la smartphone che lo indirizzano verso siti internet dove può approfondire le tematiche trattate nel capitolo che sta leggendo. Questa è la nuova frontiera dei libri cartacei, direttamente collegati al web che consentono un’interazione tra il libro, il lettore e internet.

La Guida, che andrà in stampa a fine mese, sarà disponibile su Amazon, Mondadori, Feltrinelli, Libreria Universitaria e su tutti gli stores online oltre che in 600 librerie italiane e non solo illustra i 7 comuni del Golfo dal punto di vista turistico, e cioè cosa c’è da vedere e le loro peculiarità, ma anche i prodotti tipici e le ricette locali, le manifestazioni più importanti per ogni Comune e la storia del Golfo Dianese.

Ecco alcuni siti che descrivono il Golfo Dianese:

https://turismo.dianomarina.im.it/it/territorio/golfo-dianese, realizzato dal Comune di Diano Marina,

https://www.golfodianese.info/ realizzato da una dianese DOC,

https://www.visitriviera.info/guide/golfo-dianese/ realizzato per conto della Regione Liguria

https://aromaticadianese.it/il-golfo-dianese realizzato per Aromatica coi link dei comuni