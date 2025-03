Il Comune di Novi Ligure informa che sulla home page del sito istituzionale è stato pubblicato l’avviso di consultazione pubblica per l’approvazione della Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Novi Ligure. Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione, l’Amministrazione invita i cittadini, i dipendenti dell’Ente, le associazioni del territorio e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a presentare suggerimenti e osservazioni. I contributi dovranno essere inviati entro e non oltre lunedì 17 marzo 2025 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: segretario@comune.noviligure.al.it; protocollo@pec.comunenoviligure.it.

La sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026 attualmente in vigore è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Disposizioni Generali”. I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento

