In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Città di Novi Ligure propone due eventi per riflettere sull’importanza della parità di genere e per ricordare le vittime di femminicidio.

Il primo è in programma giovedì 6 marzo, alle ore 21, nell’Auditorium della Biblioteca Civica di via Marconi 66 che ospita “Vento di Primavera dall’Oriente“, appuntamento inserito nella rassegna concertistica Musicanovi 2025. Il concerto, organizzato dall’Istituto musicale “Alfredo Casella” in collaborazione con il Comune di Novi Ligure, vedrà protagonista il chitarrista giapponese Katsumi Nagaoka che eseguirà musiche di S. L. Weiss, R. Chaput e K. Nagaoka. La serata sarà arricchita da letture a cura degli allievi di Laura Gualtieri del Laboratorio Teatrale del Liceo Amaldi. Per informazioni sui biglietti è possibile contattare l’Istituto Casella di via Verdi 37 (ex Caserma Giorgi) al numero di telefono 3476564484 o via email all’indirizzo alfredocasella92@gmail.com.

Si prosegue venerdì 7 marzo, sempre alle ore 21, presso il Teatro Giacometti di corso Piave 2, dove andrà in scena “Ferite a Morte“, riduzione teatrale di Mariangela Santi dal libro di Serena Dandini, con la partecipazione di donne e studentesse novesi. Uno spettacolo per non dimenticare le vittime di femminicidio. La serata, a ingresso libero, è organizzata dalla Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Novi Ligure.

Per informazioni: Biblioteca Civica tel. 014376246