Venerdì 7 marzo 2025, alle ore 16,30 il Salone Tartara di Casale Monferrato ospiterà l’evento “Voci di Donne: Incontro tra culture al femminile”, un’iniziativa dedicata all’ascolto e al dialogo tra donne di diverse origini geografiche e culturali.

L’incontro, promosso con l’obiettivo di favorire la condivisione culturale e il confronto intergenerazionale, offrirà uno spazio di riflessione su temi fondamentali quali i diritti, l’emancipazione, le tradizioni e le sfide comuni affrontate dalle donne di tutto il mondo.

Attraverso le testimonianze delle partecipanti, si cercherà di costruire ponti culturali che valorizzando le esperienze di ciascuna, daranno una prospettiva concreta per una società più inclusiva e solidale.

“Questo evento rappresenta un’importante occasione per valorizzare il ruolo delle donne come protagoniste del cambiamento e della costruzione di una comunità più coesa e aperta alle differenze culturali – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità, Annalisa Rizzo – Il confronto e l’ascolto vicendevole sono strumenti fondamentali per superare barriere e stereotipi, promuovendo una reale integrazione e arricchimento reciproco: un’opportunità di dialogo, confronto e inclusione. Invito tutte le donne a partecipare a questa iniziativa per condividere esperienze e idee in un clima di rispetto e inclusione”.

L’evento, che ha come partner Radio Spazio Voce, rappresenta il primo passo di un percorso articolato in ulteriori incontri, che verranno progressivamente orientati su tematiche di specifico interesse emerse dal dialogo e dal confronto con il pubblico.

La partecipazione all’evento sarà gratuita e libera fino ad esaurimento posti.