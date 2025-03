Continua la magia in musica nelle cantine del Club, a Gavazzana

Oltre i tradizionali confini della musica per trovare quello che è in noi e quello che ci circonda.

Il Gavazzana Blues ha l’obiettivo di valorizzare gli eventi dal vivo e trovare nella musica quel linguaggio universale, e possibilmente originale, che da sempre abbraccia l’umanità.

Il nostro Club è costantemente alla ricerca di nuove sonorità e di messaggi preziosi proposti da veri artisti dotati di grande esperienza e professionalità.

I primi lunedì del mese, a Gavazzana, rappresentano un momento culturale da non perdere ma non solo per la musica! I primi lunedì sono anche motivo di convivialità e benessere dettato dall’amicizia che accomuna i tanti soci e l’accoglienza dedicata a chi non conosce ancora questa realtà ma ha piacere di partecipare e, magari in seguito, diventare anche lui socio.

Lunedì 3 marzo avremo con noi Simona Colonna, cantautrice in lingua piemontese, che ci racconta con queste parole la sua storia artistica:

“Ho iniziato a cantare e suonare da bambina, avvertendo una necessità intima, un vero e proprio bisogno di esprimermi attraverso la musica.

Sono partita dalla banda del mio paese, nel Roero, per approdare ai corsi musicali accademici, diplomandomi prima in flauto e poi in violoncello.

Ho fatto musica in orchestra, in formazioni da camera e come solista. Ma non mi bastava. A un certo punto della mia vita e della mia carriera artistica, ho sentito il bisogno di andare oltre i tradizionali confini della musica. Cercando un contatto sempre più diretto, spontaneo e personale con la musica ho trovato un mio modo di essere artista: oggi canto e suono immagini, storie, personaggi, volti…

Sono partita dai grandi nomi della musica, e sono approdata alle mie origini: un percorso che è un ritorno, e quindi non è mai stato un addio.

Un modo per capire che quello che cerchiamo è già in noi e in quello che ci circonda”.

Simona Colonna