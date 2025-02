SABATO 1 MARZO

Tortona: fino al 1° marzo presso la biblioteca “Istanti di una vita” mostra, a cura del FAI Giovani di Tortona è un viaggio attraverso le opere di artisti legati al territorio tortonese, uniti dalla passione e dalla voglia di condividere le proprie emozioni, un’occasione unica per immergersi in un mondo di colori, forme e storie. ️

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Casasco: Sabato prossimo, 1 marzo alle 21 alle prenderà il via l’attività pubblica all’Osservatorio con la prima conferenza dal titolo “Venere, la sorella della Terra”. In concomitanza della doppia visibilità di Venere del 18-21 marzo, come ‘stella’ della sera e del mattino, Maurizio Morini approfondirà le caratteristiche di questo pianeta, spiegherà come osservarlo e fotografarlo, e racconterà la storia delle missioni passate e le previsioni di quelle future verso il più vicino dei pianeti del sistema solare.

Pontecurone: alle ore 15:30, presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie “Bossi” in via G. Bossi angolo via Emilia a Pontecurone, inaugurazione della mostra “Succedeva cento anni fa. L’anno 1925 attraverso le illustrazioni di copertina della Domenica del Corriere”.

DOMENICA 2 MARZO

Tortona: dalle 15 alle 19 in via Barabino a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona apre gratis Casa Barabino con lo studio del pittore Angelo

Tortona: alle ore 16:30 presso il teatro Civico di Tortona “ A spasso con Sandrone” spettacolo di burattini per accompagnare i bambini in un mondo di storie e avventure fantastiche. Gli spettacoli saranno preceduti dal Laboratorio di costruzione pupazzi a cura del Maestro Natale Panaro. Per iscrizioni telefonare al 342 6152605. Costo di partecipazione € 7. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Civico dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 oppure a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Pontecurone: dalle 15:30 alle 16,30 , presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie “Bossi” in via G. Bossi angolo via Emilia a Pontecurone, inaugurazione della mostra “Succedeva cento anni fa. L’anno 1925 attraverso le illustrazioni di copertina della Domenica del Corriere”.