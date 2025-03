Nell’ultimo periodo, sono pervenute presso la Questura di Alessandria diverse segnalazioni di truffe, tentate ed in alcuni casi riuscite, con telefonate in arrivo da un numero che è in apparenza lo stesso del centralino di questa Questura (0131310111).

Le modalità generalmente sono le stesse: un soggetto, che si presenta come poliziotto, segnala una compromissione del conto in banca della vittima e invita la stessa ad effettuare bonifici su altri conti correnti, per motivazioni fantasiose, al fine di “salvaguardare” il proprio denaro.

Le moderne tecnologie, rendono possibile e agevole per i malviventi utilizzare come indicazione di chiamante anche i numeri telefonici in uso alla Polizia di Stato o di altre istituzioni pubbliche.

Questo non esclude che con un poco di attenzione ci si possa difendere. Chi ci legge tenga conto che i veri operatori in servizio presso il centralino e le linee in uso alla Questura non chiederanno mai di effettuare bonifici di denaro o di trasferire soldi.

Qualora riceveste questo tipo di chiamata o comunque, in altre situazioni simili, vi sorgesse il minimo dubbio, non esitate a contattare immediatamente il 112 N.U.E., il vostro gestore bancario e comunque a recarvi presso il più vicino ufficio di Polizia per chiedere ausilio, chiarimenti e segnalare la vicenda.