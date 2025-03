La vincita più alta del concorso del Lotto di sabato 22 marzo 2025 arriva da Silvano d’Orba, in provincia di Alessandria, con un colpo, riporta Agipronews, da 68.250 euro messo a segno in via Roma con un terno e tre ambi sulla ruota di Cagliari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro, per un totale di 322,1 milioni di euro da inizio 2025.

