Mornese – Presso il Centro Polifunzionale e Biblioteca del Comune, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Maresciallo Maggiore Devis Sgambellone, affiancato dal Maresciallo Silvia Palmieri, ha tenuto un momento di approfondimento sul tema delle truffe in danno di fasce deboli.

Per la platea, che ha avuto l’occasione di riunirsi e confrontarsi con i Carabinieri del territorio, consigli indispensabili per conoscere le modalità di approccio dei potenziali truffatori e indicazioni sulle condotte da porre in essere come strumento di prevenzione dell’odioso crimine.

I Carabinieri hanno risposto alle curiosità della cittadinanza, ascoltando segnalazioni e proposte anche riferibili ad altri ambiti del servizio istituzionale.