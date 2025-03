Hanno preso il via i lavori di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica. L’intervento, che si svilupperà lungo tutto il corso dell’anno, riguarda sia l’efficientamento energetico dei punti luce che l’ammodernamento della rete elettrica.

Per il primo punto, che interessa circa l’80% dei lampioni in città, è prevista la sostituzione degli apparecchi di illuminazione esistenti con nuovi apparecchi a LED ad alta efficienza e l’installazione di sistemi di regolazione del flusso luminoso e di telecontrollo.

I lavori sulla rete, invece, consistono essenzialmente nella sostituzione dei quadri elettrici, il rifacimento delle tratte interrate e aeree, la sostituzione delle derivazioni e lo “spromiscuamento” delle linee.

Tutti questi lavori sono compresi nel contratto di gestione che riguarda anche la fornitura dell’energia elettrica e la manutenzione ordinaria degli impianti e prevede una spesa complessiva per il Comune di circa 600.000 euro annui, significativamente inferiore rispetto al precedente contratto che prevedeva un costo di circa 1.000.000 di euro all’anno.

Il totale degli investimenti ammonta a 2.714.553 euro.

«L’obiettivo – dichiara il Vice Sindaco Simone Tedeschi – non è solo quello di avere una migliore illuminazione a un costo minore di gestione. L’intervento, infatti, contribuirà a risolvere i problemi sulla rete e a ridurre il numero di guasti che ciclicamente si verificano».

All’interno del quadro generale, inoltre, è previsto l’adeguamento dei punti luce alle normative vigenti, come ad esempio la legge regionale per la riduzione dell’inquinamento luminoso che prevede, tra le altre cose, di evitare la rifrazione dei fasci luminosi verso il cielo. «In questo contesto – spiega Tedeschi – si inseriscono le modifiche sui lampioni storici del centro cittadino. In questa fase sono in corso valutazioni tecniche per capire se sia possibile ottenere lo stesso risultato senza eliminare i vetri».

L’intero programma di interventi deriva dall’adesione del Comune alla nuova convenzione CONSIP “Servizio Luce 4”, della durata di nove anni, che comprende:

144 impianti di illuminazione pubblica (quadri di comando IP) con 187 forniture elettriche/contatori e 144 quadri elettrici di comando e protezione.

4.531 punti luce di illuminazione pubblica (lampade IP).

8 impianti semaforici (quadri semaforici) con 8 forniture elettriche/contatori e 8 quadri elettrici di comando e protezione.

8 lanterne semaforiche.

Si ricorda che per la segnalazione di guasti è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (tel. 0143.772.277 email: urp@comune.noviligure.al.it) oppure direttamente Enel X al numero verde 800.901.050 o alla mail sole.segnalazioni@enel.com.