La sezione Anpi di Casale Monferrato, unitamente all’Associazione Memoria Viva Canelli e all’Azione Cattolica Italiana-Delegazione Regionale AC e con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato, aprirà il giorno 2 aprile 2025 la mostra storico-didattica “Dalla Resistenza alla Costituzione”.

La mostra, curata da Memoria Viva Canelli e Azione Cattolica-Delegazione Regionale AC, si pone come obiettivi di ricordare com’è nata la nostra Repubblica, con la sconfitta del nazismo e del fascismo, di illustrare il suo documento fondativo, la Costituzione italiana, di sottolineare come molti dei diritti che oggi ci sembrano scontati sono in realtà frutti relativamente recenti e trovano legittimazione nella nostra Carta Costituzionale e infine di ricordare l’importanza storica della conquista del voto alle donne.

La mostra rimarrà esposta presso la ex Chiesa della Misericordia in piazza San Domenico a Casale. Sarà aperta alle scuole su prenotazione durante la settimana e al pubblico il sabato e la domenica dalle h.10.00 alle 12.30 e dalle h.16.00 alle 19.00.

ANPI Casale Monferrato