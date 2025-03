Dopo oltre 8 anni, dal 2017 quando il Comune di Tortona limitò il gioco d’azzardo con una propria ordinanza del 3 gennaio di quell’anno sugli orari di esercizio degli apparecchi automatici per il gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S. con vincita in denaro, emanando provvedimenti su orari di apertura e di chiusura delle sale per il gioco lecito autorizzate ex art. 86 ed 88 TULPS ed altre inerenti prescrizioni limitando fortemente il gioco d’azzardo in città ora è costretto a revocare tale ordinanza, in quanto superata dalla normativa vigente e dall’evoluzione della normativa regionale.

Lo ha fatto dopo aver preso atto della pubblicazione in data 15/7-2021 nel Supplemento n. 4 al B.U.R. Piemonte N. 28 della L.R. Piemonte 15/7-2021, n. 19 all’oggetto: “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”, la quale viene dichiarata urgente al suo art. 28 entrando quindi in vigore il giorno stesso della pubblicazione. La vecchia ordinanza del comune è risultata ampiamente superata dalla normativa regionale in materia.

Potete leggere l’ordinanza di revoca QUI