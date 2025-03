Un’esperienza digitale a servizio dei turisti e visitatori dei Borghi di Ponente per conoscere meglio e immergersi nelle meraviglie dei comuni di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi.

Accessibile da qualsiasi device, il compendio digitale dei Borghi di Ponente sarà fruibile sui i siti dei tre Comuni e attraverso un QR code in evidenza nei punti di maggior interesse dei tre comuni e sarà disponibile in italiano e in inglese.

L’iniziativa è stata presentata giovedì 27 marzo presso la sala multimediale della Camera di Commercio di Imperia dalla DMO Riviera dei Fiori, dai Sindaci di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi, insieme al presidente della Camera di Commercio Riviera di Liguria, Enrico Lupi; Marco Benedetti, Amministratore Unico di DMO Turismo Riviera dei Fiori; il direttore creativo di Punto Rec Studios, Marco Barberis e la project manager Maria Cristina Tedesco.

La Digital Experience: “Vie di Pietra che abbracciano il mare”

Entrando nella Digital Experience il visitatore entra nel territorio e può conoscerlo attraverso: tre filmati che presentano i tre borghi dal punto di vista della loro identità e attrattività turistica; tre filmati dedicati ai progetti work in progress previsti dal Bando Borghi e dodici schede audio visive che approfondiscono temi di interesse turistico e culturale tra cui: la Chiesa dei Corallini e i Palazzi storici di Cervo, il trekking e i percorsi storico – religiosi di Diano Arentino, il rapporto di Villa Faraldi con gli artisti norvegesi.

I contenuti audio video sono focalizzati su diversi macro argomenti: cultura e arte; benessere e armonia; paesaggi e attività outdoor; palazzi nobiliari e antichi frantoi; storia e tradizione. Inoltre, verranno messe a disposizione dei punti di interesse e di flusso turistico le vetrofanie e le cartoline riportanti il QR code per l’accesso ai contenuti multimediali.

Un nuovo strumento di valorizzazione e promozione del territorio.

“La digital experience è il risultato di un lavoro di alta qualità professionale che ha saputo valorizzare la complementarietà che lega il territorio del litorale di Cervo all’entroterra di Diano Arentino e Villa Faraldi presentando le diverse peculiarità di ciascun borgo per un’offerta turistica destagionalizzata in un ambiente che non è solo mare – hanno dichiarato i sindaci Lina Cha, Paolo Sciandino e Stefano Damonte – È un importante passo avanti compiuto grazie al Bando Borghi che ci ha consentito di dar voce all’identità e vitalità culturale dei luoghi, alla qualità del paesaggio e del contesto sia urbano che naturalistico, alle tradizioni legate alla doppia vocazione marina e rurale e alle nostre piccole comunità ancora vitali, radicate e coese”.

“Siamo lieti di poter dare il nostro contributo alla diffusione di questo progetto – ha dichiarato Marco Benedetti Amministratore della DMO Riviera dei Fiori – che si integra perfettamente nella nostra strategia di promozione di un turismo moderno che, accanto alle risorse conosciute e apprezzate della nostra costa e del nostro mare, valorizzi anche l’enorme patrimonio, culturale paesaggistico enogastronomico dei nostri borghi e del nostro entroterra. Abbiamo infatti nella Riviera dei Fiori un clima unico che ci consente di apprezzare tutto l’anno un turismo lento che conosca appunto “le vie di pietra” che caratterizzano i nostri borghi e apprezzare un territorio curato e mantenuto dall’azione dell’uomo, che con le sue attività e colture lo ha preservato anche attraverso la meraviglia dei muretti a secco la cui costruzione è una vera e propria arte (patrimonio immateriale dell’Unesco).”

“Si tratta di una buona pratica innovativa nel campo della valorizzazione dei territori e della promozione turistica e culturale – ha commentato Marco Barberis, CEO della Factory multimediale Punto Rec Studios – Lo spazio di comunicazione virtuale in 3d presenta l’offerta turistica e culturale dei tre borghi in modo integrato e diversificato. Mette in risalto non solo l’identità dei territori, ma anche il work in progress relativo all’attuazione del bando PNRR vinto”.