Tortona – Nell’ambito della strategia di contrasto allo spaccio degli stupefacenti, principalmente nelle zone della stazione ferroviaria, i Carabinieri hanno messo in atto una serie di servizi che ha portato all’arresto per spaccio di droga di un 25enne e alla segnalazione di due ventenni come assuntori.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, dopo avere monitorato il sospetto, hanno proceduto alla perquisizione personale, poi estesa al domicilio, che ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre un etto di hashish già confezionata e pronta per lo smercio e di arrestare il 25enne per spaccio.

Segnalati, invece, alla Prefettura i due ventenni sorpresi con piccole quantità di hashish per uso personale.

Il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio è un tema fondamentale per i Carabinieri tortonesi, da tempi impegnati nell’attività, soprattutto a tutela dei più giovani.

Ancora una volta, le segnalazioni dei cittadini restano uno strumento importante nel concorso all’individuazione dei luoghi e dei soggetti dediti allo spaccio e all’uso di droghe.