Nei giorni di giovedì 27 e venerdì 28 marzo, Enel ha programmato un intervento di spostamento dell’impianto situato all’incrocio tra Via Saponiera e Via Rossini. Questo intervento si rende necessario nell’ambito dei lavori per la realizzazione delle opere accessorie alla Ciclovia tirrenica. A causa dei lavori, si verificherà un’interruzione temporanea del servizio di energia elettrica per alcune ore durante le giornate indicate. Per informare la cittadinanza, verranno apposti cartelli lungo il cantiere con i dettagli sull’interruzione.

Si invita la popolazione a prendere le dovute precauzioni e a pianificare le proprie attività tenendo conto della sospensione temporanea dell’energia. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare gli avvisi ufficiali predisposti da Enel.