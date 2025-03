In occasione della Giornata Mondiale del Rene, giovedì 13 marzo l’Azienda Ospedaliero -Universitaria di Alessandria promuove un’iniziativa di sensibilizzazione sulla prevenzione e la salute renale.

Presso il Padiglione Fiandesio sarà allestito un info point dove sarà possibile ricevere materiale informativo e approfondire il tema delle malattie renali con gli specialisti della SCDU Nefrologia e Dialisi, diretta dal Prof. Marco Quaglia.

Per l’occasione, i nefrologi saranno a disposizione per effettuare colloqui informativi negli ambulatori al 2° piano del Blocco H del Presidio Civile dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00. Sarà possibile misurare la pressione arteriosa e fare un esame delle urine gratuito, un test utile per individuare precocemente eventuali alterazioni della funzionalità renale.

L’accesso agli screening è gratuito, ma è necessaria la prenotazione contattando il numero 0131 206253.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione promosse dall’AOU AL per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute renale e sulla diagnosi precoce delle patologie nefrologiche.