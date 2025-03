L’Orchestra Sinfonica di Sanremo propone venerdì 14 marzo alle 18.00 al Teatro dell’Opera del Casinò “Classicismo luminoso di due composizioni giovanili”. Un concerto che accosta due opere – una di Mozart e una di Schubert – che, pur ispirate al classicismo viennese, riflettono la maestria e l’energia giovanile dei due grandi compositori.

La prima composizione ad essere seguita sarà il “Concerto per due pianoforti e orchestra n. 10“, completata da Mozart quando aveva 23 anni. Un capolavoro che celebra il dialogo tra due pianoforti e l’orchestra, mantenendo un equilibrio perfetto tra virtuosismo e intimità. La sua struttura in tre movimenti esalta la sinergia tra i pianisti, creando un’interazione affascinante. I lavori per pianoforte a quattro mani di Mozart erano spesso pensati per le esecuzioni domestiche a fianco della sorella Maria Anna “Nannerl”.

Per quest’opera che unisce tecnica e emozione, il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, ha scelto come solisti ospiti Sergio Marchegiani e Marco Schiavo. Un duo pianistico tra i più attivi e dinamici sulla scena italiana e internazionale dal 2006, apprezzato dal pubblico e dalla critica per lo stile, la naturalezza del discorso musicale, l’intensità e la travolgente energia delle loro interpretazioni.

La seconda opera che sarà eseguita sarà la “Sinfonia n. 3 in re maggiore” di Franz Schubert. Una composizione piena di freschezza e gioia, composta nel 1815 quando Schubert aveva solo 18 anni. L’influenza di Mozart è evidente, ma Schubert aggiunge una propria identità con eleganti armonie e passaggi dinamici. Un perfetto equilibrio tra classicismo e inventiva giovanile.

“La scelta delle tonalità e le melodie contribuiscono a creare una sensazione di leggerezza e gioia in queste due opere, un ‘classicismo luminoso’ che ben si adatta ai giorni di festa che la città si appresta a vivere. Il concerto infatti è inserito all’interno del ricco programma di manifestazioni di Sanremo in fiore” – racconta il M° Giancarlo De Lorenzo.

Per chi desiderasse approfondire il programma, dalle 17:30 sarà possibile partecipare a “Invito all’ascolto“, un incontro a cura del professor Antonio Secondo, pensato per offrire al pubblico strumenti per un’esperienza di ascolto più consapevole e completa.

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it, presso la cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio) e alla biglietteria dell’Infopoint (davanti al Cinema Centrale di Sanremo, aperta ogni martedì dalle 10:00 alle 12:30).

Biglietto unico: 15 euro

Over 65: 10 euro

Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito

A questo concerto è legato anche il progetto “Ricercatori tra le note” nato dalla collaborazione tra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Liceo Cassini, per coinvolgere attivamente le nuove generazioni, creando un legame diretto tra il mondo della scuola e quello della musica sinfonica. Giovedì mattina gli studenti potranno assistere ad una prova aperta che sarà anticipata da trenta minuti di introduzione e approfondimento dal prof. Jacopo Cassese, docente di Teoria, Analisi e Composizione.