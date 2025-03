Si è tenuta questa mattina, in occasione dell’8 marzo, giornata dedicata ai diritti delle donne, l’inaugurazione dei primi due “stalli rosa” di sosta per le auto riservato alle donne in gravidanza e ai genitori di bimbi con meno di 2 anni, posizionati all’interno del cortile dell’ex Caserma Passalacqua (lato distretto ASL AL). Nelle prossime settimane l’Amministrazione comunale lavorerà alla definizione di un apposito regolamento per individuare nuovi stalli da istituire in tutta la Città, nel frattempo è già possibile richiedere alla Polizia Locale i permessi per utilizzare i primi due posti “rosa”.

