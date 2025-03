Sabato 22 Marzo alle ore 12, presso il salone SMS, il Comune di Villaromagnano in collaborazione con il C.I.S.A. di Tortona organizza il “pranzo sociale”. Il pranzo è gratuito. Sono invitati tutti i cittadini over 65 residenti a Villaromagnano e nei paesi limitrofi. Durante la giornata i carabinieri di Tortona faranno un intervento su come difendersi dalle truffe. Per prenotazioni si può contattare il numero 3347638503 oppure gli uffici comunali al numero 0131892132.