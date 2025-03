Si è avviata con rinnovato entusiasmo la rassegna di appuntamenti culturali che arricchisce ormai tradizionalmente la cittadina acquese.

Al fine di incrementare le risorse impiegabili per l’organizzazione delle iniziative culturali e turistiche realizzate annualmente dal Comune di Acqui Terme, l’Amministrazione Comunale intende avvalersi delle risorse di sponsor privati, da reperire in ambito locale e non, in cambio della veicolazione della loro immagine, sia all’interno delle azioni di comunicazione realizzate di volta in volta nell’ambito dell’attività di promozione degli eventi, che attraverso la partecipazione all’evento medesimo. Sul sito istituzionale dell’Ente e sui siti dedicati ai singoli eventi sarà pubblicato a breve un “Avviso di ricerca di sponsorizzazioni”, finalizzato all’acquisizione di potenziali sponsor interessati a sostenere le iniziative specificate nell’Avviso stesso e/o ulteriori iniziative organizzate dal Comune di Acqui Terme mediante dazione di denaro e/o forniture di beni e servizi, in cambio di visibilità del loro logo aziendale all’interno del piano della comunicazione relativo all’evento promosso.

L’Amministrazione Comunale desidera rivolgere un ringraziamento particolare agli sponsor che sostengono annualmente gli eventi acquesi e contribuiscono a mantenere alta la qualità dell’offerta culturale e turistica acquese. In particolare intende sottolineare il ruolo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, senza la quale non sarebbe stato possibile offrire una tale varietà di eventi. Il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria si manifesta in modo sostanziale in eventi consolidati, come il Premio Acqui Storia che la Fondazione ha onorato includendolo tra i progetti propri, e le Mostre Antologiche, che grazie al contributo della Fondazione hanno potuto continuare una tradizione ormai radicata con un buon successo di pubblico, come la mostra antologica “Martini e Melotti. Un arco dello spirito” realizzata negli spazi del Civico Museo Archeologico di Acqui Terme, da sabato 7 ottobre 2023 a lunedì 7 gennaio 2024, un inedito confronto fra due assoluti protagonisti della scultura italiana del ‘900: Arturo Martini (Treviso, 1889 – Milano, 1947) e Fausto Melotti (Rovereto, 1901 – Milano, 1986). La Mostra ha presentato un percorso espositivo che ha riunito 57 opere tra bronzi, terrecotte, ceramiche, lavori in ottone e tecniche miste e si è rivelata preziosa occasione per raccontare la profonda sintonia artistica che legò Arturo Martini e Fausto Melotti. La Mostra si è conclusa con un ottimo successo di pubblico.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria si presenta altresì sempre attenta a valutare anche i nuovi progetti che il Comune di Acqui propone di anno in anno volti a valorizzare il territorio.

“Rinnoviamo i ringraziamenti a nome dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza acquese alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e, in particolare, al suo Presidente Notaio Luciano Mariano sempre attento e disponibile a valutare le nostre proposte, per l’impegno e le risorse che dedica alla Città di Acqui Terme e a tutto il territorio alessandrino e per la squisita sensibilità che dimostra partecipando attivamente alla sua crescita culturale” – affermano il Sindaco Dott. Danilo Rapetti Sardo Martini e l’Assessore alla Cultura dottor Michele Gallizzi.