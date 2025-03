Nuovi locali, vecchi e nuovi corsi, ma soprattutto un ambiente ristrutturato e l’impegno dell’assessore alla Cultura Fabio Morreale (e ovviamente del Sindaco Federico Chiodi) ad andare avanti nella creazione di strutture culturali e luoghi per i giovani per far crescere la città di Tortona.

Questo in sintesi ciò che è avvenuto oggi pomeriggio, sabato 1° marzo con l’inaugurazione dei locali ristrutturati e rinnovato dell’Accademia di Musica “Lorenzo Perosi” che da quest’anno ha anche una nuova gestione. il bando infatti è stato vinto da “Freesoud” di Marco Semeraro e Carolina Barbero che dopo il taglio del nastro hanno illustrato la nuova attività

Ad inaugurare i nuovi locali dell’Accademia di Musica il Sindaco di Tortona Federico Chiodi e il vescovo Guido Marini, insieme all’assessore Fabio Morreale, al Comandante dei Carabinieri il Maggiore Gianluca Bellotti e l’assessore provinciale Gianluca Perocchio. Presenti all’inaugurazione il vicesindaco Daniele Calore e i due assessori Anna Sgheiz e Giordana Tramarin oltre a tantissime persone.

I locali della Civica Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” in via Pernigotti 12 sono stati oggetto di una riqualificazione che hanno impegnato sia il Comune (proprietario dell’immobile) che il nuovo gestore, Freesound, che dallo scorso autunno si è aggiudicato la gestione della storica scuola di musica tortonese.

I lavori hanno riguardato la parte interna con una serie di migliorie e di interventi, nello specifico: lo sgombero degli elementi rotti e non funzionanti accumulati nei precedenti decenni con inventario dei rimanenti; ricondizionamento e tinteggiatura dei locali interni dell’Accademia; restauro di tutti gli infissi interni; trattamento acustico nelle aule utilizzate per i corsi di musica; allestimento con impianti audio e strumenti musicali; ricondizionamento e accordatura di tutti i pianoforti dell’Accademia; installazione elementi di arredo e completamento delle stanze (con tende, mobili, scrivanie, ecc.).

Sono in corso anche i lavori per l’allestimento di un museo e di un archivio perosiano, oltre alla realizzazione di uno studio di registrazione.

Di tutte queste parti si è occupato direttamente Freesound, il progetto guidato da Marco Semeraro e Carolina Barbero per costituire una realtà in grado di offrire una vasta gamma di servizi in ambito musicale e dello spettacolo come percorsi didattici all’avanguardia, organizzazione e realizzazione di eventi musicali, service audio-luci, studio di registrazione e sala prove.

Il Comune di Tortona ha invece realizzato direttamente la riqualificazione delle parti esterne ad iniziare dall’ingresso in via Pernigotti con la sistemazione del portone e il rifacimento delle insegne che, oltre all’Accademia, segnalano le sedi delle diverse associazioni di volontariato che si trovano allo stesso indirizzo, oltre al Centro Anziani e al Centro Giovani. E’ stato quindi effettuato anche il rifacimento dell’androne dove si trova l’ingresso dell’Accademia.

“Si tratta di una sfida molto importante per la città ed i tanti soggetti impegnati nell’apprendimento e nella pratica musicale – ha dichiarato l’Assessore comunale alla Cultura Fabio Morreale – un percorso virtuoso che si basa sull’incontro tra il pubblico, il Comune di Tortona, e il privato, il soggetto gestore, con lo scopo di valorizzare un progetto realizzato da giovani per i giovani. Siamo fieri di poter quindi presentare un altro step nel rilancio di una realtà storica per noi molto importante come la Civica Accademia dedicata al maestro Perosi”.

I nuovi gestori hanno anche presentato i docenti guidati da Umberto Battegazzore, che sono Luca Naclerio, Giovanni Zacchetti, Andrea Imelio, Pino Veronesi e gli stessi Marco Semeraro e Carolina Barbero, cui se ne aggiungeranno altri per i corsi che verranno programmati in futuro.

Al termine dell’inaugurazione una piccola esibizione dei docenti e di alcuni giovani allievi.

Di seguito altre immagini dell’inaugurazione.