Alessandria. non ce l’ha fatta il bimbo di due anni precipitato dal terzo piano nei giorni scorsi e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. Una tragica fatalità in un condominio di via Gandolfi, nel quartiere _Cristo_. E’ precipitato nel cortile sottostante dopo avere cercato di raggiungere il giocattolo cadutogli oltre il davanzale.

