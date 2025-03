Garbagna* – Intervento dei *Carabinieri* di Tortona, a seguito di richiesta al *112*, lungo la Strada Provinciale 120 all’altezza del km 20 + 800. Un autoarticolato, per cause in corso accertamento, è uscito dalla carreggiata con le ruote posteriori destre del semirimorchio mentre percorreva una curva, interrompendo la circolazione stradale in entrambe le direzioni. Sul posto, oltre ai *Carabinieri*, i Vigili del Fuoco e personale della Provincia. Nessun ferito.

