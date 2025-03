Sentieri per camminate e percorsi in bicicletta in ordine grazie alla Fondazione CR di Tortona

La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona presieduta da Pier Luigi Rognoni ha donato a fondo perduto 21 mila euro a favore del CAI Club Alpino Italiano Sezione di Tortona quale contributo per la realizzazione della seconda fase del progetto di manutenzione, sistemazione, miglioramento segnaletica, valorizzazione e promozione della rete sentieristica. Si tratta di un intervento molto importante a favore della fruizione cicloturistica, escursionistica e del Turismo lento nel territorio tortonese in collaborazione con le Associazioni territoriali attive nell'outdoor, Amministrazioni locali, Enti Pubblici e privati. La somma stanziata rientra fra quelle del documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore sviluppo locale ed edilizia popolare – iniziative a carattere pluriennale – 1.1. "Supporto allo sviluppo economico del territorio".