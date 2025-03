Alessandria – Si è svolta questa mattina, presso la cattedrale dei Santi Pietro e Marco, la solenne celebrazione del Precetto Pasquale Interforze, presieduta da S.E.R. Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, coadiuvato dai cappellani delle Forze dell’Ordine, don Alaa Altarcha e don Diego Maritano per i Carabinieri, da Don Augusto Piccoli per la Polizia di Stato, don Giuseppe Sciavilla per la Brigata Alpina Taurinense e don Antonio Zimbone per la Guardia di Finanza.

I concelebranti hanno introdotto i partecipanti sull’importanza della solenne ricorrenza pasquale che coinvolge la vita spirituale di ogni singolo appartenente alle Forze dell’Ordine, sia in servizio che in quiescenza.

Ai lati dell’altare, i Carabinieri in “GUS”, la grande uniforme speciale, con il tradizionale copricapo, detto “lucerna”, e il celebre pennacchio rosso e blu, la marsina con code e spalline metalliche con frange, cordelline e decorazioni, i guanti in filo bianco, i pantaloni con le bande rosse e l’immancabile bandoliera con giberna, elementi storicamente distintivi dei Carabinieri.

Imprescindibile ed emozionante, il momento del ricordo di tutti i caduti nell’adempimento del loro dovere, sul territorio nazionale e negli scenari delle missioni internazionali.

La cerimonia si è conclusa con la lettura della “Preghiera per la Patria”, a cui è seguita la benedizione che S.E. ilVescovo ha impartito a tutti i presenti, in preparazione alla Santa Pasqua del Signore.