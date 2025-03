Ristrutturare casa è un percorso che può mettere insieme emozione e un po’ di timore: da una parte si sogna un ambiente rinnovato, dall’altra si teme la confusione di un cantiere e si ha paura delle tante decisioni da prendere. Ma tutto può diventare perfettamente gestibile con una buona organizzazione. Uno dei punti principali da considerare, che a volte viene trascurato, riguarda la cura dei tetti e dei pavimenti, elementi strutturali che hanno un ruolo fondamentale nella qualità della vita di chi si trova negli spazi domestici. Oltre ad una questione estetica, si tratta di un vero investimento per il benessere e la durata della casa.

Le soluzioni per i tetti e le coperture

Se si considera la ristrutturazione del tetto, uno degli obiettivi principali consiste nel proteggere l’edificio da infiltrazioni e agenti atmosferici aggressivi. Una scelta particolarmente valida è la poliurea a freddo di Krypton Chemical, un formulato bicomponente autolivellante realizzato per impermeabilizzare e proteggere coperture, tetti, terrazzi, lastrici solari e giardini pensili. Questo prodotto si applica con facilità, è resistente ai raggi UV e rimane calpestabile, qualità essenziale se si desidera sfruttare superfici esterne come le terrazze.

Inoltre, questo tipo di soluzione permette di intervenire perfino su vecchie membrane in poliurea o poliuretano, riparandole e ridando vitalità a strutture che, in passato, avrebbero richiesto una sostituzione completa.

La stesura a freddo si presta bene a molti contesti, perché non implica lavorazioni complesse ad alte temperature: un vantaggio importante per chi cerca un intervento sicuro e veloce. Con la poliurea in questione, si crea una superficie continua priva di giunzioni e sormonti, in grado di garantire impermeabilità a lungo termine.

Proteggere tetti e terrazzi facendo attenzione ai dettagli

Tetti e terrazzi rappresentano aree delicate di un’abitazione. Se non sono ben impermeabilizzati, possono insorgere rapidamente problemi di infiltrazioni, macchie di umidità o muffa all’interno, fino ad arrivare a danneggiare la struttura portante. Ecco perché è utile monitorare regolarmente le coperture, soprattutto se si notano piccoli segnali come crepe, rigonfiamenti o zone in cui l’acqua ristagna.

Con un prodotto di alta qualità, l’intervento di riparazione può risultare più semplice del previsto. Basta valutare lo stato della superficie: se il substrato è ancora in buone condizioni, in genere non è necessario demolirlo del tutto. Una pulizia e una preparazione adeguata consentono alla nuova puliurea di aderire in modo efficace, sigillando microfessure e garantendo una superficie compatta. In caso di coperture molto ampie, si procede a piccoli settori, avendo cura di creare una posa uniforme.

Un altro aspetto spesso sottovalutato è il drenaggio. In particolare, terrazzi e giardini pensili dovrebbero disporre di un sistema di scarico adeguato che eviti ristagni d’acqua. Se si aggiunge un manto impermeabile resistente come la poliurea, ma non si provvede a un buon deflusso idrico, l’acqua in eccesso potrebbe accumularsi e causare pressioni indesiderate. È importante, quindi, porre attenzione sia al materiale di copertura che alla configurazione di canali e pendenze per veicolare l’acqua lontano dalla casa.

Gli interventi da effettuare sui pavimenti

Oltre alla ristrutturazione del tetto, è importante soffermarsi anche sui pavimenti, veri protagonisti della quotidianità in casa. Il pavimento logorato, infatti, oltre ad essere antiestetico, può presentare problemi di funzionalità, come assorbimento eccessivo di umidità, superfici poco stabili e difficoltà di pulizia. Per scegliere il rivestimento adatto, è bene riflettere sulle necessità reali dell’ambiente domestico: dal passaggio intenso nei corridoi ai desideri estetici per i saloni e le camere da letto.

Per bagni e cucine, in particolare, è consigliata una copertura in grado di tollerare bene l’umidità.

