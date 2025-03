“…per mano di donna”

Arte al femminile

Palazzo Valentino – Centro Comunale di Cultura

8-29 marzo 2025

Inaugurazione martedì 11 marzo alle ore 18.00

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, da sabato 8 marzo, Palazzo Valentino ospiterà la mostra “…per mano di donna” – Arte al femminile.

L’iniziativa, curata dal Centro Comunale di Cultura, è promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della ricorrenza dell’8 marzo.

La mostra sarà ufficialmente inaugurata martedì 11 marzo alle ore 18.00.

L’esposizione, parte del ricco calendario di iniziative che animerà il mese di marzo, è un omaggio al genio e al talento delle donne e raccoglie opere di arte contemporanea selezionate a partire dalla collezione permanente del Centro Comunale di Cultura cui si uniscono opere di collezioni private. La mostra consentirà di aprire un orizzonte sul ruolo fondamentale delle donne nell’arte contemporanea con uno sguardo rivolto anche al territorio e ai suoi fermenti creativi.

Se alle donne in arte è stato riservato per molto tempo solo un ruolo marginale assegnando le mansioni ritenute più idonee alla loro natura e alle loro presunte inclinazioni, le donne hanno sempre dimostrato, fin dalle epoche più lontane, di sapersi interfacciare con i colleghi uomini e di poter essere allo stesso livello produttivo e qualitativo. Nel corso del XX secolo l’ascesa delle donne nel mondo dell’arte e del design è stata inarrestabile e nella seconda metà del secolo sono arrivate a superare i colleghi artisti sia per fama che per quotazioni nel mercato dell’arte.

È questa, quindi, una mostra di donne, di generazioni di artiste in dialogo e in cammino nel complesso e articolato mondo dell’arte.

In mostra si potranno ammirare le opere di Barbara Battistella, Valentina Biasetti, Enrica Borghi, Loredana Boschiero, Giosetta Fioroni, Michelle Hold, Bice Lazzari, Stefania Magnani, Florencia Martinez, Licia Pagano, Laura Rivalta, Marie Sugimoto, Benedetta Mori Ubaldini, Sara Varvello e Ninni Verga.

La mostra sarà visitabile fino a sabato 29 marzo.

Orari di apertura:

lunedì, martedì e giovedì: 9.00-12.30 / 15.00-18.00

mercoledì: 9.00-14.00

venerdì: 9.00-12.30

sabato: 9.00-12.00

Per informazioni: 0131 949286 / biblioteca@comune.valenza.al.it