Da martedì 11 a venerdì 21 marzo sarà possibile visitare a Tortona, presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” in via Ammiraglio Mirabello 1, la mostra “Presenze silenziose, ritorni e nuovi arrivi di carnivori in territorio italiano”, proposta dalla locale Sezione del Club Alpino Italiano.

La mostra è stata prodotta dal gruppo di lavoro nazionale del CAI “Grandi Carnivori” con lo scopo di diffondere informazioni corrette, basate su dati scientifici aggiornati, sui carnivori presenti in Italia in modo di favorire la consapevolezza della presenza di questi animali e la possibilità di una pacifica coesistenza con loro. I 19 pannelli esposti sono corredati da disegni, fotografie e cartine di distribuzione delle varie specie sul territorio italiano.

L’inaugurazione avrà luogo martedì 11 marzo alle ore 16.00, nella sala conferenze della Biblioteca, alla presenza delle Autorità con un approfondimento a cura del Gruppo Naturalisti di Stazzano. Verrà presentato un filmato che permetterà di vedere animali elusivi, presenti sul nostro territorio.

La conclusione della mostra è affidata al personale dell’Ente Gestione Aree Protette Appennino Piemontese che, venerdì 21 alle ore 21, focalizzeranno l’attenzione dei presenti sui risultati, relativi alla Regione Piemonte, di Life WolfAlps EU, il progetto europeo di monitoraggio sulla presenza e distribuzione del lupo che si è concluso a settembre 2024.

L’ingresso ai due eventi ed alla mostra è libero. L’orario di apertura è quello della biblioteca, cioè dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, esclusi lunedì mattina, mercoledì pomeriggio, sabato e domenica.

“PRESENZE SILENZIOSE”

Ritorni e nuovi arrivi di carnivori in territorio italiano

(Mostra a cura del Gruppo Grandi Carnivori del Club Alpino Italiano)

Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” di Tortona

Periodo Esposizione: da Martedì 11 marzo a Venerdì 21 marzo

Inaugurazione

MARTEDI’ 11 MARZO 2025

Ore 16.00

La Sezione di Tortona del Club Alpino Italiano

è lieta di invitarvi all’inaugurazione della Mostra

“Presenze silenziose, ritorni e nuovi arrivi di carnivori in territorio italiano”

che si svolgerà martedì 11 marzo 2025 alle ore 16 presso la

Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”

in via Ammiraglio Mirabello 1 a Tortona.

La mostra è stata prodotta dal gruppo di lavoro nazionale del CAI “Grandi Carnivori”

con lo scopo di diffondere informazioni corrette, basate su dati scientifici aggiornati, sui carnivori presenti

in Italia in modo di favorire la consapevolezza della presenza di questi animali e la pacifica coesistenza con loro.

La mostra si articola in 19 pannelli corredati da disegni, fotografie e cartine di distribuzione aggiornate.

Nel corso dell’inaugurazione ci sarà un approfondimento a cura del Gruppo Naturalisti di Stazzano

che condivideranno immagini di animali sul nostro territorio.

La mostra si chiuderà venerdì 21 marzo con una serata sulla presenza del lupo in Piemonte

a cura del personale dell’Ente gestione Aree Protette Appennino Piemontese.