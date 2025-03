Prima di continuare invitiamo i lettori ad indovinare quali siano.

Prima di dirvi quali sono, tuttavia, è necessaria una doverosa nota: secondo la normativa vigente le strade considerate ad intenso traffico sono quelle orientativamente che registrano oltre i 500 veicoli l’ora. Si tratta di “strade primarie e di scorrimento come le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato e le aree interessate da traffico ferroviario.”

Appartengono alla classe IV cioé quelle con traffico più elevato le aree in prossimità delle strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato e le aree interessate da traffico ferroviario, categorie riconducibili alle strade di tipo A, B, C del comma 2, art. 2 D. Lgs. 285/92, cioè strade ad intenso traffico (oltre i 500 veicoli l’ora).

Ebbene nelle cinque strade di Tortona, di cui 4 sono nel centro urbano cittadino, se escludiamo le ore notturne (dalle 23 alle 7) passano più di 500 auto al giorno. Le cinque strade in questione sono: Corso Don Orione, Via Arzani, via Emilia nord dalla caserma dei carabinieri fino alla rotonda dell’Iper, Corso Romita e la Ex statale per Genova. Il volume del traffico in queste strade è stato misurato dalla Polizia Municipale di Tortona.

Per fortuna due di queste sono vicine al polmone verde del Castello, una è in periferia, e le altre due hanno al loro interno giardini e parchi pubblici che in qualche modo mitigano l’inquinamento.