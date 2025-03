Il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale per la mobilità sostenibile e deve sempre essere orientato esclusivamente all’interesse pubblico, coinvolgendo tutti i livelli socio – economici della cittadinanza. Il nostro obiettivo è stato e sarà sempre quello di promuovere tale servizio affinché possa incentivare la popolazione a un utilizzo sempre più frequente e sicuro.

Dal 4 novembre 2024, la nostra Amministrazione ha rafforzato il trasporto pubblico cittadino realizzando – in collaborazione con provincia di Alessandria, Fondazione SLALA e Agenzia Regionale per la Mobilità – due nuove linee extraurbane. La prima serve la zona industriale di Rivalta Scrivia, permettendo ai lavoratori di raggiungere in sicurezza il posto di lavoro e agevolando l’accesso alla nuova Cittadella dello Sport. La seconda, di minore entità, collega invece la zona del Castello all’Ospedale di Tortona.

Entrando nello specifico

1) l’Amministrazione si è già attivata, attraverso incontri con la società Bus Company, per razionalizzare e rendere più efficiente il servizio. Per quanto riguarda la segnaletica verticale è stata oggetto di recente rinnovo, anche con l’installazione di QR Code che tracciano orari e percorsi dei mezzi;

2) esperienze di altri Comuni che hanno sperimentato periodi di gratuità del servizio (Ad esempio la citata Bra) non hanno dato i risultati sperati in termini di maggiore utilizzo (informazione confermata da Bus Company) evidenziando che non dipende dal costo del biglietto l’incentivo all’uso del mezzo pubblico;

3) il rifacimento della segnaletica orizzontale, dove necessario, è inserita nella programmazione della manutenzione stradale, così come le pensiline sono oggetto di costante monitoraggio; i mezzi in uso sono dotati di attrezzature che agevolano la salita e la discesa delle persone con disabilità; si è preferito adottare l’utilizzo dei QR code e contatti con il call center in quanto la cartellonistica potrebbe rivelarsi obsoleta in breve tempo a fronte di modifiche dell’orario;

4) la collaborazione con le aziende di Rivalta è una iniziativa che è stata già intrapresa: proprio le aziende sono state già coinvolte nell’elaborazione degli orari, oltre che contribuendo direttamente ai costi del servizio. Si può certamente implementare questo aspetto coinvolgendo anche altre realtà attive nella zona.

In conclusione:

il punto fondamentale è l’ottenimento da parte dell’Amministrazione di un numero maggiore di chilometri dalla Regione: al momento sono coperti 30 mila km, mentre altri 70 mila attivati con le nuove linee sono a carico dell’Amministrazione. Ci siamo già attivati richiedendo che anche queste linee sperimentali possano diventare parte integrante del nuovo capitolato predisposto in fase di gara dall’Agenzia Regionale della Mobilità. Solo così sarà possibile individuare soluzioni efficaci per dare continuità al servizio e lavorare per una nuova linea a servizio anche delle frazioni.