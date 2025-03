Circa 200 studenti delle scuolesecondarie di primo grado di Alessandria hanno assistito alla messinscena dell’opera lirica La Bohème, di Giacomo Puccini, al Teatro Alessandrino. L’iniziativa ha coinvolto anche una ventina di docenti e numerosi parenti degli alunni che hanno colto l’occasione per trascorrere una serata culturale insolita ed entusiasmante.

Al progetto, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e portato in scena dall’Associazione Parole e musica per la regia di Massimo Bagliani, hanno aderito gli Istituti Comprensivi “Bovio-Vochieri” (con le scuole “Cavour” e “Vochieri”) e “Paolo Straneo”.

Siamo lieti che questo esperimento abbia dato positivi risultati – afferma il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – L’opera lirica è un patrimonio straordinario, fatto di emozioni, passione e bellezza senza tempo. Una partecipazione di studenti così numerosa conferma che investire nella cultura è investire nel futuro. Ringrazio per la collaborazione Massimo Bagliani, le istituzioni scolastiche, il teatro che ci hanno permesso di offrire ai ragazzi l’opportunità di scoprire e vivere l’opera, non come un’arte distante, ma come un’esperienza viva e coinvolgente.

La partecipazione degli studenti è stata preparata con una serie di lezioni in classe condotte dallo stesso Massimo Bagliani: E’ stato un privilegio per me – dichiara il regista – recarmi nelle scuole a coinvolgere i ragazzi e far capire loro l’importanza di assistere alla messinscena di un opera lirica, perché l’opera è un mondo fatto d’incanto, voci, costumi, luci, suoni, applausi, entusiasmi a scena aperta, dove gli interpreti portano sul palcoscenico l’amore, la gelosia, la morte, l’invidia, la sconfitta, l’abbandono, il dolore, insomma: la vita.

La Bohème è andata in scena con la partecipazione del Coro dell’Opera di Parma mentre l’Orchestra delle Terre Verdiane è stata diretta dal maestro Stefano Giaroli. Un ringraziamento al Teatro Alessandrino che ha permesso l’ingresso degli studenti a costi ridotti.