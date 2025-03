Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura classica e della parola ben costruita. Domenica 30 marzo ore 17:00 al Castello dei Clavesana di Cervo per la rassegna letteraria Cervo in Blu d’Inchiostro, curata dalla Prof.ssa Francesca Rotta Gentile si terrà l’incontro con Laura Suardi, docente di latino e greco al Liceo Classico “Parini” di Milano che presenterà il suo libro: “il discorso perfetto”, edizioni Laterza 2025.

Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un viaggio tra le meraviglie dell’arte oratoria, dall’antichità ai giorni nostri. Con la sua straordinaria capacità divulgativa, Laura Suardi guiderà infatti i presenti alla scoperta dei segreti di una comunicazione efficace e persuasiva, tra storia, retorica e attualità.

La presentazione del libro di Laura Suardi sarà coordinata dal professor Giorgio Durante, già docente del Liceo Vieusseux e ora docente di storia della filosofia moderna e contemporanea all’Istituto Teologico di Bussana di Sanremo. Tra i protagonisti dell’incontro, accanto all’autrice, saranno sei studenti del Liceo Vieusseux, cinque della sezione Classica e uno del Liceo Scientifico, che presenteranno i singoli capitoli del libro con dei brevi discorsi “perfetti” che terranno conto delle preziose indicazioni fornite dall’autrice. Letture e intermezzi musicali saranno a cura dell’Associazione San Giorgio con il duo Matteo Scatti e Linda Terrizzano al violino e al violoncello. Un ringraziamento doveroso per l’organizzazione dell’iniziativa va alle professoresse Daniela Cigni e Natascia Frattaioli.

Il libro: il discorso perfetto? Quello che riesce a convincere.

È così oggi. Era così ai tempi di Omero. Dobbiamo al mondo classico – da Aristotele a Cicerone, a Quintiliano – le più efficaci indicazioni su come persuadere chi ci ascolta. In questo libro scopriremo quanto queste indicazioni – oltre che efficaci – siano ancora straordinariamente attuali.

Il discorso perfetto comunica idee e sollecita azioni; trasmette informazioni; insegna e lascia il segno. Ma che cosa rende un discorso convincente? Che cosa ci spinge a giudicare in un senso o in un altro? Per rispondere, Laura Suardi chiede aiuto ai classici. Maestro assoluto è naturalmente Cicerone, che propone nel De oratore un metodo in cinque passi. Il primo è l’inventio: trovare le idee migliori per sostenere la nostra posizione. Una volta individuati i contenuti, è il momento di disporli nell’ordine più efficace: è la dispositio. L’elocutio, il terzo passo, è forse il più delicato: scegliere le parole giuste, dare ritmo e usare bene le figure retoriche, che sono gli effetti speciali del linguaggio. Il quarto passo è la memoria: parlare a braccio, leggere o recitare un testo imparato parola per parola? Infine l’actio: come usare la voce, lo sguardo, i gesti per dare forza alle nostre parole.

A partire dalla cassetta degli attrezzi fornita da Cicerone, e con l’aiuto di molti altri illustri maestri e grazie all’esempio di molti discorsi efficaci – da Euripide ai TED talk – questo libro ci aiuterà a essere protagonisti consapevoli dell’arte del discorso, ricordando sempre che logica e ragionamenti servono a poco se non si è in grado di suscitare anche emozioni.