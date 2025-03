Ritorna Sol&Vento quest’anno giunto alla XXIV edizione. L’evento della Città di Imperia organizzato dall’Assessorato alle Manifestazioni in collaborazione con Espansione di Paola Savella si svolgerà a Borgo Marina sabato 29 e domenica 30 marzo.

Partner dell’evento Marina di Imperia e CIV Borgo Marina. Aquiloni ma anche tanti eventi collaterali per passare un fine settimana con amici e familiari. Occhi puntati al cielo a caccia di emozioni e vento.

“Un’edizione su cui abbiamo lavorato molto con l’organizzazione perché abbiamo voluto dare una spinta in più a questo inizio di primavera. Sarà un Sol&Vento diverso che si caratterizza per nuovi spazi utilizzati come l’Expo Salso e per nuove attività come quelle del trekking urbano ma per la presenza nel programma di nuovi eventi come Flora, una parata di primavera grandi e bambini. Tutto ciò si sposa con la volontà dell’Amministrazione indirizzata dal nostro sindaco Scajola di caratterizzare Imperia per eventi annuali e nuovi format in linea con la politica di investimento su manifestazioni e cultura. Noi crediamo che Imperia abbia moltissime potenzialità e stiamo lavorando per un cartellone che copra tutto l’anno” dichiara l’Assessore alle Manifestazioni Marcella Roggero.

“La ventiquattresima edizione si riempe di novità, non solo aquiloni che arrivano da tutta Italia e anche dall’estero. Quest’anno, alle attività tradizionali, come sport acquatici e la parte dedicata ai bambini in Banchine Medaglie d’Oro, si aggiunge nella zona dell’Expo Salso tutta la parte dedicata al trekking urbano con Monesi Young ma anche esposizione di foto e video e il muro di arrampicata del Cai Regione Liguria, Uisp Imperia e i giochi per bambini con il microcirco. Avremo una parte dedicata all’ambiente e al rispetto del bosco con il gruppo micologico imperiese, una zona completamente dedicata all’arte con mostre fotografiche, di quadri ma anche fotografie sul posto, bodypainting e danza. Tante le novità in un ricchissimo calendario di susseguirsi di appuntamenti” conclude Paola Savella di Espansione Eventi.

La manifestazione è divisa in tre comparti uno spettacolare, uno istituzionale e l’altro commerciale.

SPIAGGE

Esibizioni di aquiloni statici monofilo di tutte le forme, colori e dimensioni.

Esibizioni di aquiloni giganti

Esibizioni di aquiloni acrobatici

Balletti e coreografie su basi musicali

Oltre agli immancabili e ospiti fissi Geco e Piovra di oltre 30 metri, quest’anno tre pesci giganti di 15 metri, il treno tricolore di 3 Piovre, il dragone cinese di 50 metri, le stelle e i delta Ghost dalle lunghe code di Bru, Flavio, Enrico, Alberto dei Microaquilotti di Genova-Imperia.

Aquilonisti internazionali ospiti:

Iqbal Husain dal Pakistan, un maestro internazionale nella costruzione di treni di aquiloni, definito il “Pifferaio magico” sa incantare grandi e piccini con i suoi lunghissimi millepiedi fiabeschi costruiti con le tecniche tradizionali pakistane utilizzando bambù, carta e piume.

Les Chatouilleurs d’anges arrivano dalla regione francese di Bièvre-Chambaran e si dedicano alla promozione dell’arte dell’aquilone attraverso workshop e dimostrazioni. Arriveranno ad Imperia con i loro aquiloni patchwork e un panda gigante.

Aquilonisti italiani:

Aquilonisti Bresciani da Botticino, Turi e Lucia installeranno il loro grande giardino di girandole, faranno volare il lunghissimo treno di losanghe dipinto dai bambini delle scuole di Brescia, lo stormo di uccelli.

Associazione Volo Alto Verbano (AVAV) da Luino, Anna e Carlo, per la terza volta ad Imperia, reduci dai grandi festival internazionali, presenteranno la loro bellissima serie di aquiloni gonfiabili tra cui i nuovi Trilobite e Balena, Squali oltre a più di trenta figure fatte volare simultaneamente per riempire il cielo di Imperia.

Cantucci Volanti di Prato realizzato giardino del vento con fiori

La Banda del Filo specialisti in aquiloni da trazione

Loris Gerbino da Imperia, campione di volo acrobatico 4 cavi e rappresentante della nazionale italiana. Sempre ai primi posti nelle competizioni sportive nazionali e europee mostrerà, a tempo di musica, figure e traiettorie impossibili da immaginare per un aquilone.

Microaquilotti da Pisa col loro team acrobatico 4 cavi di Bruno e Michele e la serie dei topolini volanti.

Mobula team da Andora: con Werter e Ramona progettisti ed inventori di nuove forme di acrobatici e magnifici aquiloni per venti leggeri

Team Cavi Sciolti capitanati da Fausto Castiglioni Campione Europeo di aquiloni acrobatici

TPkite da Torino con Pina e Thierry le loro mante gigantesche sorreggono serie di animali colorati.

Trio Kite Club di Giovanni Govoni del da Bologna che pilota da solo 3 aquiloni acrobatici a 2 cavi, a tempo di musica, muovendoli indipendentemente e disegnando nel cielo figure sincronizzate che normalmente sono difficilissime da eseguire anche per 3 piloti esperti. Giovanni è uno dei 5 piloti al mondo che riesce a guidare il primo aquilone con la mano sinistra, il secondo con la mano destra e il terzo con una cintura fissata intorno alla vita.

I ritmi delle esibizioni saranno coordinati da Bruno Bonino e scanditi dalla voce Maurilio Giordana.



Prove gratuite di Surf e Sup (Stand up paddle) con gli istruttori federali di Imperia/Diano Surf (sotto il tendone Quiksilver Store Imperia), la sola Scuola Federale della Provincia di Imperia. (zona Bagni Oneglio)

Lezioni gratuite di Windsurf con gli istruttori di ASD La Rabina – Circolo Windsurf (zona Bagni Oneglio)

Cavalli in spiaggia. Battesimo della sella con pony e cavallo a cura del Jec Ranch (Conca d’Oro)

BANCHINE MEDAGLIE D’ORO (radice del molo lungo)

Laboratori per la costruzione di aquiloni a cura di ASD Delfi con Robirò

Stand vendita aquiloni

Simulatore

Girus e gioco gonfiabile

Stand Rifugio «La Cuccia» Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sez. Imperia

Stand Anfass Imperia

Punto info e prenotazioni lezioni gratuite

EXPO SALSO

Muro di arrampicata in collaborazione con il CAI Regione Liguria, gli istruttori di UISP Imperia e Acqua Calizzano

«Artistika. Le forme dell’arte» Mostra di pittura, fotografica e installazione artistiche.

Body Painting. Esposizione delle opere restaurate di Arketipo.redesign

Installazione dell’ artista Rossana Rubino “Giardino d’ inverno 2025”.

Gli artisti, fotografi e i pittori presenti all’ evento: Attilio Longhi, Valentina Appolloni, Edward Gazzano, Annamaria Maccaboni, Virginia Niglio, Gianni Bellanca, Roberto Bianchi, Silvia Berro, Eleonora Venezia, Claudio Cecchi, Franco Reichstein, Chiara Peirone, Nadia Griseri, Eleonora Venezia, Federica Fam, Emma de Paulis, Selene Perilli, Barbara Callio e Alessio Mercadante.

Sessioni fotografiche sul posto gratuite (domenica 30 marzo)

Proiezione Video di Wildlife in Valle Argentina

Mostra fotografica Alta Via dei Monti Liguri e altri luoghi incantati di Liguria a cura di My Trekking

Esposizione locandine «La ciclabile dei Fiori» con IM bici

Esposizione micologica ed ambientale per il rispetto della natura a cura del Gruppo Micologico Imperiese

Spazio Explora Salute con Asl 1 Imperiese

I giochi di una volta con Microcirco: cavallini a pedali, vespette per bimbi, e altri giochi di ieri per coniugare gioco e cultura.

«ME the selfie machine» la tua foto ricordo di Sol&vento

PASSEGGIATA A MARE



Vendita di prodotti tipici, di nicchia e biologici. Frutta e verdura, vino, miele. Salumi e paste di meliga. Attenzione anche ai formaggi, oltre al Castelmagno, ai formaggi di fossa e tipici Piemontesi. Dolci siciliani, pistacchio di Bronte, salciccia di Bra, Composte di frutta e marmellate, succhi di frutta, fragole. Ciambelle, frittelle di mele, gelato artigianale , porchetta di Ariccia, vino e birra artigianale.

Spazio ai prodotti artigianali . Lampade turche e di sale, lampade in legno, profumatori, pietre, incensi, targhe in legno e libri. Bijoux, borse ed accessori. Oggettistica personalizzata.

Libri per bambini, giocattoli, videogiochi e carte da collezione, quaderni di velluto da colorare,

Novità i Kokedama, l’arte giapponese della palla di terra ricoperta di muschio su cui cresce la pianta ornamentale

PROGRAMMA

Sabato 29 marzo

ore 10,00 Apertura Mostra mercato, Prove di volo e Lezioni gratuite

ore 10,00 «La cultura del respiro» con Francesca Ascheri fisioterapista del respiro di Asl1.

Imparare a respirare. Dimostrazione pratica di esercizi e tipi di camminata per respirare correttamente, senza dimenticare l’importanza della prevenzione e del movimento.

ore 14,00 Apertura Laboratori, Giochi, Expo Salso ed inizio esibizioni aquiloni

ore 14,30 Trekking urbano alla scoperta del Parasio a cura di Monesi Young in collaborazione con il Circolo Parasio (partenza Expo Salso)

ore 15,00 parata “FLORA” Un tripudio di colori per festeggiare l’inizio della primavera Fem Spettacoli

ore 15,30 «Funghi e natura» incontro con i micologi del Gruppo Micologico Imperiese

ore 16,00 Esibizione di Macumba fitness con Barbara e danza e Baby Dance con Marcella (Sporting Dance) Banchine Medaglie d’Oro

ore 17,00 seconda parata “FLORA” Fem Spettacoli

Domenica 30 marzo

ore 10,00 Inizio secondo giorno di Sol&vento

Apertura Mostra mercato, Prove gratuite, Laboratori, Giochi, Expo Salso ed inizio esibizioni aquiloni

ore 10,30 Trekking urbano alla scoperta dei Doria a cura di Monesi Young

(partenza Expo Salso)

ore 11,30 Performance di body painting a cura di Santina De Marco (Expo Salso)

ore 11,30 «Trekking sull’Alta via dei Monti liguri» Incontro a cura di My Trekking (Expo Salso)

ore 14,30 Circus School con Lello Clown

ore 14,30 Performance di pittura corporea “NonbluKlein” a cura di Caterina Colonna (ES)

ore 14,45 «Liguria sconosciuta : gite ed escursioni in luoghi insoliti» Incontro a cura di

My Trekking (Expo Salso)

ore 15,00 «Mi porti alla sfilata?» sfilata amatoriale con cani meticci e di razza. A cura

del “Rifugio la cuccia – Lega Nazionale per la difesa del cane sez. Imperia”

ore 15,30 «Bizzarri Equilibri » spettacolo per bimbi con Lello Clown

ore 15,30 «Tutto è bellezza» proiezione video a cura di Wild life di Andrea Biondo e Magdalena Negro (Expo Salso)

ore 16,30 «Balli nel vento» con Country Style & Smile

Orari della manifestazione:

29 marzo dalle ore 10,00 alle 19,00 (esibizione aquiloni a partire dalle ore 14,00)

30 marzo dalle ore 10,00 alle 19,00

Per informazioni:

Paola Savella 338/7338321 www.espansioneeventi.it

FB: Sol&vento energia di primavera