10eLotto nel segno del Piemonte nell’ultimo concorso di martedì 25 marzo. Come riporta Agipronews, doppietta da 29mila euro complessivi: colpo da 20mila euro a Torino (in un punto vendita di Via Nizza) grazie ad un 9 e una vincita da 9mila euro a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, grazie ad un 6 centrato presso un esercizio di Piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,9 milioni di euro, per un totale di oltre 968 milioni di euro da inizio 2025.

