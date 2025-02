Venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 17:00, la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina ospiterà un incontro di grande attualità dal titolo “Non solo cosa dire, ma come comunicare nell’era dell’IA generativa”. L’evento si inserisce all’interno del terzo ciclo di incontri promossi dall’Amministrazione comunale, con il sostegno della Regione Liguria, per approfondire i cambiamenti tecnologici e sociali che stanno ridefinendo il nostro rapporto con la natura e la conoscenza.

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale generativa ha rivoluzionato il modo in cui comunichiamo, rendendo sempre più sfumato il confine tra interazioni umane e artificiali. Se da un lato queste tecnologie offrono nuove possibilità per potenziare la comunicazione, dall’altro sollevano interrogativi cruciali: possiamo riconoscere quando stiamo parlando con un’intelligenza artificiale? La comunicazione digitale arricchisce o impoverisce il nostro modo di esprimerci?

Il dibattito esplorerà la comunicazione in due dimensioni intrecciate. Da una parte, quella socio-fonetica, che si basa sull’uso della voce, dell’intonazione e delle sfumature linguistiche per costruire identità sociali. Dall’altra, quella digitale, che attraverso l’IA generativa simula interazioni sempre più indistinguibili da quelle umane.

A discutere questi temi saranno due esperti di fama internazionale. Lavinia Price, ricercatrice e docente universitaria presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, è specializzata in fonetica e elaborazione del linguaggio. Il suo background musicale di alto livello l’ha portata a studiare violino al Royal College di Londra. Alessandro Lenci, professore di Linguistica Computazionale all’Università di Pisa, è un esperto di elaborazione del linguaggio naturale e scienze cognitive, nonché Direttore del Computational Linguistic Laboratory. L’incontro sarà moderato dal Prof. Ezio Andreta, esperto in innovazione e ricerca, già Direttore Ricerca della Commissione Europea e Presidente dell’Agenzia per la ricerca europea (APRE).

L’evento ha riscosso grande interesse anche da parte del mondo accademico e studentesco. Tra i partecipanti ci saranno studenti del Liceo G.P. Vieusseux di Imperia e dell’Istituto Istruzione Superiore G. Ruffini di Imperia. La conferenza si svolgerà in presenza nella Sala Consiliare del Comune di Diano Marina (Piazza Martiri della Libertà 3, secondo piano) e sarà disponibile anche in streaming all’indirizzo: https://dianomarina.consiglicloud.it/home.

I posti sono limitati ed è possibile confermare la propria partecipazione inviando un’e-mail a cultura@comune.dianomarina.im.it o registrandosi su Eventbrite al link https://lc.cx/fC3-QG. Per i giornalisti è prevista la registrazione sulla piattaforma di formazione continua per il riconoscimento di crediti formativi.