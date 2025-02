Nella serata di lunedì 10 febbraio, nell’ambito di specifica attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Alessandria, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile di Milano, ha tratto in arresto 4 soggetti, 3 cittadini albanesi e un cittadino ucraino, sorpresi all’interno di un albergo in disuso di questa provincia adibito coltivazione di marijuana.

Introdottisi nello stabile i poliziotti si sono trovati davanti ad una vera e propria serra dedicata alla coltivazione, produzione e lavorazione intensiva di cannabis, comprensiva di un sofisticato impianto dotato di ventilatori, lampade, essiccatori, trasformatori.

Nel corso della perquisizione, infatti, sono stati conteggiati quasi 1.300 vasi contenenti piante di marijuana che si presentavano in differenti stati di crescita e maturazione proprio al fine di garantire una produzione pressochè costante della sostanza stupefacente.

Gli operatori intervenuti, inoltre, accertavano che l’apparecchiatura elettrica rinvenuta risultava allacciata abusivamente alla rete elettrica e, pertanto, denunciavano i 4 soggetti anche per il furto di energia.