Domenica 23 febbraio 2025 alle ore 21,00 al Teatro Municipale di Casale Monferrato si terrà il secondo concerto della Stagione Sinfonica della Monferrato Classic Orchestra, che terminerà con l’ultimo appuntamento a marzo 2025.

Il programma della serata prevede l’Adagio per archi, Op. 11 di Samuel Barber che sarà seguito dall’esecuzione della Sinfonia n. 44 in Mi minore, Hob. I:44 “Trauer-Symphonie” di Franz Joseph Haydn e si concluderà con “Ein musikalischer Spaß” (Un gioco musicale), K. 522 di Wolfgang Amadeus Mozart: un evento che rappresenta un’opportunità eccezionale per fruire di un percorso musicale di straordinaria varietà e intensità emotiva. Dalla struggente bellezza dell’Adagio per archi di Barber alla drammaticità della Sinfonia n. 44 di Haydn, fino all’arguzia giocosa di “Ein musikalischer Spaß” di Mozart:un caleidoscopio di sensazioni che il pubblico potrà fruire con il primo violino, Vittorio Sebeglia, che condurrà questa produzione con la Monferrato Classic Orchestra.

Gli spettacoli della Stagione Sinfonica della Monferrato Classic Orchestra per l’anno 2025 sono fruibili a ingresso libero e gratuito.