Occimiano e Mirabello Monferrato – Al termine delle celebrazioni eucaristiche domenicali, i Carabinieri di Occimiano hanno incontrato la cittadinanza nell’ambito della campagna contro le truffe agli anziani promossa dalla Compagnia di Casale Monferrato.

Nel corso degli eventi sono stati forniti consigli pratici, ricorrendo a episodi realmente accaduti, su come difendersi dalle truffe e come comportarsi qualora si abbia il sospetto di trovarsi davanti o al telefono con malintenzionati.

I Carabinieri hanno cercato di illustrare gli accorgimenti da adottare per smascherare rapidamente i truffatori, sempre più abili a conquistare la fiducia delle sventurate vittime, solitamente con atteggiamenti cordiali, gentili e distinti, spesso qualificandosi come appartenenti alle Forze dell’Ordine, che gli consentono di accedere alle abitazioni e di appropriarsi di denaro e gioielli. Un danno economico che il più delle volte non è nulla rispetto al danno affettivo, legato ai ricordi custoditi in un oggetto, e ancora peggio al danno morale, che colpisce l’integrità psicologica della vittima. Non è insolito, soprattutto nelle persone più fragili, che l’aspetto immateriale derivante dall’ingiustizia subita causi un forte impatto emotivo, causando disagi anche gravi, angoscia, stress, depressione, ansia e perdita della gioia di vivere.

Nel corso degli eventi è stato sottolineato quanto sia importante diffidare degli sconosciuti che si qualificano al telefono come “Carabinieri” o “Avvocati” e avanzano richieste economiche o altre utilità, perché le Forze dell’Ordine non possono – per nessun motivo – fare simili richieste.

È stata inoltre ribadita l’importanza della tempestiva segnalazione di situazioni sospette, chiamando senza esitazione il 112, dove è sempre presente un operatore pronto a offrire supporto e aiuto e che, con le Centrali Operative e le pattuglie sul territorio, può coordinare il pronto intervento dei Carabinieri.

Al termine, i Carabinieri hanno consegnato dei volantini “anti-truffa” con i consigli e le informazioni forniti nel corso degli incontri, rispondendo alle ulteriori domande dei fedeli.