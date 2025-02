Un successo “APOCALISSE DI GESÙ CRISTO: Vangelo della Giustizia. Inizio del Regno ” il libro del Tortonese Giacomo Maria Prati su Amazon: diventato un vero e proprio Bestseller in Storia e cultura della Bibbia cristiana che sta riscuotendo un grandissimo successo.

Un’Apocalisse “al cubo” quella commentata da Prati: Vangelo della Giustizia di Dio, poema della gloria divina, epopea cosmica e teofanica in cui tutto è incluso, anche le nostre singole vite individuali. Questo saggio sviscera i meandri labirintici della “madre e regina di ogni profezia” quale visione sapienziale e culmine della storia umana vista dallo sguardo di Dio. L’autore si concentra nell’approfondire alcuni grandi temi apocalittici essenziali: l’ira di Dio contro la malvagità dei potenti, i castighi divini a difesa dei cristiani fedeli, gli ultimi martiri della storia che resistono agli anticristi finali, la parusìa di Cristo in gloria e potenza, il Regno cristico millenario e le luci della Gerusalemme eterna finale, nuova e definitiva creazione felice. Un viaggio spirituale travolgente e mozzafiato tanto mistico quanto carnale e ardente.



“Giacomo Maria Prati ci introduce nell’Apocalisse attraverso l’Apocalisse stessa, immergendoci nella profondità dei segni, che caratterizzano la rivelazione di Gesù Cristo, senza edulcorare il messaggio divino né apporre sovrastrutture politically correct, che possano annacquare l’invito alla conversione integrale” (Armando Savini)



Giacomo Maria Prati (Tortona, 1971) Giornalista, saggista, funzionario della Pinacoteca di Brera, collabora dal 2013 con la rivista Meer per la quale ha scritto ad oggi 270 fra articoli e saggi. Esordisce come autore nel 2013 con una nuova traduzione dell’Apocalisse e del Cantico dei cantici di Salomone. Ultimo suo libro pubblicato: “Misericordia. Gloria umile di Dio” (Amazon).