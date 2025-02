A fine febbraio riprende a Tortona Intrecci – festival scientifico tortonese, la serie di eventi di divulgazione scientifica organizzati dall’associazione Scettici e informati insieme alla Biblioteca civica “Tommaso de Ocheda” e al Comune di Tortona. Dopo gli eventi che hanno coinvolto Sara Segantin, Dario Bressanini e Beatrice Mautino lo scorso autunno, il festival prosegue la sua programmazione grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, portando in città altre presentazioni di libri, conferenze e laboratori didattici per le scuole primarie e secondarie, e uno spettacolo scientifico al Teatro Civico. Fra i nomi attesi a Tortona nelle prossime settimane ci sono Agnese Collino, Alfonso Lucifredi, Luca Perri e Massimo Polidoro, oltre alle divulgatrici e ai divulgatori della Fondazione Umberto Veronesi e dell’associazione G.Eco.

Un festival “orizzontale”, come lo definisce il presidente dell’associazione Scettici e informati Michele Bellone, che invece di concentrarsi in uno o due giorni continuerà ancora fino alla fine della primavera. «Abbiamo scelto questa formula perché non volevamo limitarci a un singolo momento culturale ma essere più presenti e più a lungo sul territorio, in particolare nei nuovi spazi della Biblioteca civica nella piazzetta dell’Annunziata, che molti cittadini ancora non conoscono o non hanno visitato», spiega Bellone. «La nostra ambizione è di rendere Intrecci una manifestazione ricorrente e una presenza continua nel panorama culturale tortonese, dove ci sono pochi eventi a tema scientifico».

L’incontro inaugurale di questa seconda parte di Intrecci si terrà venerdì 21 febbraio al Centro studi “Ugo Rozzo”, nella piazzetta dell’Annunziata. Ospite: Agnese Collino, divulgatrice e supervisore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, e autrice del libro La malattia da 10 centesimi (Codice Edizioni), che spiegherà come la ricerca sulla poliomielite ha cambiato il nostro approccio alle malattie infettive, lasciando un’eredità che ancora oggi è tangibile, dalla terapia intensiva allo sviluppo di vaccini. Sarò poi il turno dell’astrofisico e divulgatore Luca Perri, volto noto di Superquark+ e Noos, dove ha collaborato con Piero e Alberto Angela, che venerdì 7 marzo porterà al Teatro Civico Nollywood. Mai andare al cinema con un fisico, una conferenza costruita come uno spettacolo nella quale svelerà, con rigore e ironia, gli errori scientifici di molti film noti, da Jurassic Park a Gravity, da Armageddon a Indiana Jones. Venerdì 28 marzo, invece, il naturalista e divulgatore Alfonso Lucifredi, autore di Troppi (Codice Edizioni), esplorerà un tema quantomai di attualità, la sovrappopolazione, mescolando prospettive e opinioni da discipline diverse, come la medicina, l’economia, l’ecologia o la sociologia, con un approccio lucido e costruttivo a un tema spesso affrontato in maniera superficiale e con toni apocalittici. A chiudere il ciclo di presentazioni e conferenze ci sarà Massimo Polidoro, uno dei più noti divulgatori scientifici italiani, autore di decine di saggi e romanzi, co-fondatore del CICAP ed esploratore dell’insolito, che presenterà il suo nuovo libro, di prossima uscita.

Anche le scuole saranno coinvolte dalle attività di Intrecci: a marzo, le divulgatrici della Fondazione Umberto Veronesi parleranno di inquinamento ambientale ad alcune classi delle scuole superiori di secondo grado con Smogville, un laboratorio basato su un gioco di carte sviluppato apposta per esplorare questo argomento in maniera immersiva e coinvolgente. A maggio, invece, sarà il turno dei laboratori di biologia ed ecologia sviluppati dall’associazione G.Eco, che aiuteranno i bambini delle scuole primarie tortonesi a scoprire come funziona l’evoluzione e a sfatare molti falsi miti sugli animali.

Tutti gli eventi saranno gratuiti, grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, sia per il grande pubblico sia per le scuole che sceglieranno di partecipare, e si terranno nelle nuove sale della Biblioteca Civica nella piazzetta dell’Annunziata, nel Teatro Civico e nel ridotto. Intrecci è anche un’occasione per ricordare il pensiero dello storico della scienza tortonese Enrico Bellone, che ha ispirato la nascita dell’associazione Scettici e informati, e per valorizzare la raccolta di testi scientifici del professor Bellone, donati dalla famiglia alla Biblioteca.