L’Amministrazione Comunale di Tortona ricerca sponsor per reperire risorse da destinare alle iniziative prospettate per l’anno 2025, in particolare per “AssaggiaTortona e dintorni” e per “Tortona 2025: Estate d’Istanti”.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione è fissato per il giorno lunedì 10 marzo 2025.

Informazioni al link https://www.comune.tortona.al.it/it/novita/page/ricerca-di-sponsor-per-eventi-e-manifestazioni-anno-2025