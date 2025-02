La collaborazione tra Aromatica, Diano Marina, e le realtà istituzionali, produttive, imprenditoriali del Piemonte sono ormai una costante. Dopo aver avuto la possibilità di presentarsi a Torino nell’ambito della manifestazione nazionale AnciOff, giovedì 27 febbraio Aromatica, vetrina delle eccellenze dell’agro alimentare ligure, sarà protagonista – nell’ambito del progetto AromaticaOff – all’Open Baladin di Cuneo, per un nuovo vernissage dell’evento principe della primavera nel Golfo Dianese.

Nel frattempo, martedì 11 febbraio, dalle 15:00 alle 18:00, il Salone Bowling di Diano ospiterà “Due territori, tante eccellenze”, evento esclusivo dedicato agli operatori del Golfo Dianese del settore food, beverage e hospitality. L’iniziativa, anch’essa parte del programma Aromatica Off in vista della 12esima edizione di Aromatica in programma a maggio, nasce con l’obiettivo di creare nuove connessioni tra le imprese di Diano Marina e Diano d’Alba, città gemellate e unite dalla passione per l’eccellenza gastronomica.

L’incontro B2B sarà un’occasione unica di networking tra titolari e responsabili acquisti di ristoranti, bar, pasticcerie, gastronomie, enoteche, hotel, agriturismi e altre attività commerciali e ricettive. L’evento, promosso dalla Cantina I Söri di Diano d’Alba, Federalberghi e Confcommercio Golfo Dianese, è a ingresso gratuito ed esclusivamente riservato agli operatori del settore. Banca d’Alba, istituto che ha importanti filiali nelle due cittadine, è partner dell’iniziativa.

Una quindicina di aziende selezionate di Diano d’Alba presenteranno le loro migliori produzioni, offrendo ai presenti un’esperienza di degustazione autentica. Protagonisti dell’evento saranno i vini pregiati, tra cui Dolcetto, Barbera, Nebbiolo d’Alba, Barolo, Moscato d’Asti, Alta Langa e altri spumanti brut, accompagnati da prodotti tipici come nocciole tostate, pasta di nocciole, creme, salumi artigianali, grissini, pasta e dolci della tradizione. Non mancheranno liquori e distillati di alta qualità, espressione della grande tradizione enogastronomica di questo territorio.

L’evento non sarà solo un’opportunità per conoscere nuovi prodotti, ma anche un momento di confronto e condivisione tra due territori che, pur con caratteristiche diverse, condividono la stessa attenzione per la qualità e la tradizione.

L’occasione sarà propizia per promuovere presso la delegazione e la comunità di Diano d’Alba la 12a edizione di Aromatica, in programma dal 9 all’11 maggio. Tra gli espositori ci saranno anche alcuni produttori di eccellenze delle Langhe.

“Questo incontro è un’opportunità concreta per valorizzare le eccellenze alimentari dei nostri territori e creare nuove sinergie tra produttori e aziende – spiega il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi -. Sono certo che dal confronto e dalla collaborazione possano nascere nuove opportunità di crescita, nel segno della qualità e dell’innovazione, elementi che da sempre caratterizzano le nostre realtà produttive. Ma soprattutto si tratta di un’importante occasione per rafforzare il felice gemellaggio tra Diano Marina e Diano d’Alba, comunità che condividono tradizioni, cultura del buon cibo e spirito imprenditoriale”.

“Augurandomi che l’incontro tra produttori e aziende dei due Comuni gemellati possa portare buoni risultati a tutti loro, ritengo anche che questa sia una ulteriore bella occasione per consolidare l’amicizia ormai storica tra i Sindaci, le Amministrazioni comunali e le comunità dei due paesi – conferma il primo cittadino di Diano d’Alba, Ezio Cardinale -. I rapporti commerciali sono giusti, utili e necessari, ma quelli di natura affettiva e di stima reciproca risultano indispensabili anche per corroborare queste iniziative”.

Sarà possibile parcheggiare all’interno della struttura del Bowling, nel parcheggio dell’Eurospin e nel parcheggio libero di fronte ai supermercati.

