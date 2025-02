C’è tempo solo sino a martedì 11 febbraio (e restano solo una manciata di posti a disposizione) per l’iscrizione al corso di formazione “Didattica che spettacolo!”, in programma a Cervo nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio. A tenerlo sarà Ciro Paduano, noto ed apprezzato docente romano, di caratura nazionale, socio fondatore e vicepresidente dell’Osi (Orff-Schulwerk Italiano) e membro di altri importanti realtà.

L’iniziativa, organizzata dall’Aps San Giorgio Musica e da Progetti Sonori, è rivolta a insegnanti di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno, educatori ed operatori della corporeità e dell’educazione fisica. Il corso è riconosciuto dal Ministero e garantirà 10 ore di crediti formativi. L’iscrizione, che si può perfezionare tramite il portale Sofi (codice Id 97202), costa 115 euro, con possibilità di utilizzare per il pagamento anche la Carta del Docente.

La voce, il movimento, la body music, gli strumenti, il corpo, gli oggetti e il fantastico sono gli elementi principali intorno al quale si svilupperà il lavoro di gruppo. Dunque giocare, suonare, cantare, ballare: una divertente full immersion con l’obiettivo di acquisire elementi per una crescita tecnica e nuove competenze interdisciplinari.

Paduano, autore di decine e decine di pubblicazioni, è un docente formatore molto ricercato, conosciuto per la sua straordinaria empatia e la sua eccezionale capacità di coinvolgimento. Tiene regolarmente corsi in tutta Italia, con un’agenda fittissima di impegni. Quella del prossimo weekend a Cervo, per gli insegnanti della zona, è davvero un’occasione da non perdere. Info: corsi@sangiorgiomusicacervo.it

Ciro Paduano (bio)

Dopo gli studi di chitarra classica e universitari, si è dedicato quasi esclusivamente alla didattica musicale, formandosi attraverso corsi internazionali sulle metodologie dell’educazione musicale esistenti (Kodaly, Dalcroze, Orff, Gordon) in Italia, Europa e negli Stati Uniti. Attualmente è il coordinatore didattico del dipartimento Junior presso la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia. Insegna in laboratori di musica di insieme per bambini, laboratori di alfabetizzazione e laboratori di body percussion per bambini e adulti. È docente nei corsi nazionali sulla metodologia Orff-Schulwerk ed è uno dei soci fondatori dell’Osi (Orff-Schulwerk Italiano). È docente in corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia sul territorio nazionale, ha collaborato con diversi conservatori di musica Italiani e con il conservatorio della Svizzera Italiana, a Lugano, fornendo seminari e masterclass sulla didattica musicale e sulla body music. È stato docente nei corsi estivi presso le sedi dell’Orff-Schulwerk in Finlandia, Australia, Giappone, Corea, Estonia, Russia, Ucraina. Ha pubblicato più di 150 articoli sulla didattica e musica per la scuola primaria sulla rivista quindicinale La Vita Scolastica (ed. Giunti), testi di attività musicali per bambini della scuola dell’Infanzia e scuola primarie (Altro che Musica e Animali), il testo Musica dal corpo: didattica con la body percussion (ed. Rugginenti), I suoni del corpo e Questione di stile (ed. MKT) e, con la casa editrice Progetti Sonori, tre volumi sulla didattica della body percussion: bodypercussion 1, body percussion 2, body percussion 3 (2019). Ha fondato il gruppo spettacolo BodySband, il gruppo spettacolo Olimpiasband (bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni) e il gruppo Sband (adulti e bambini). Attualmente coordina il gruppo spettacolo Musicamaestre (insegnanti di scuola dell’infanzia e scuola primaria).