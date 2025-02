Regione Liguria, Assoutenti Liguria e i comitati Pendolari federati con l’associazione chiedono un incontro urgente con la direzione intercity di Trenitalia per affrontare le problematiche e i disagi causati ai passeggeri dalla mancata fermata ad Imperia dell’intercity 641 partito Il 7 febbraio alle 15:10 da Milano, e un indennizzo immediato di 100 euro per i viaggiatori portati contro la loro volontà ad una stazione differente, quella di Sanremo, senza peraltro prevedere soluzioni per il rientro nella stazione per la quale avevano pagato il titolo di viaggio.

Chiunque voglia aderire alla richiesta di indennizzo può inviare una mail a info@assoutenti.liguria.it oppure telefonare negli orari d’ufficio al numero 010540256 per ottenere info e supporto.

